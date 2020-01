VIDEO | Caricabatterie del cellulare provoca devastante incendio in un appartamento

Incendio in un appartamento questa mattina verso le 8.30 a Rimini, in un condominio in via Tommaso Gulli, zona San Giuliano Mare, 11 persone in Pronto soccorso per intossicazione da fumo. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco sarebbe partito da un caricabatterie attaccato alla presa di corrente che, difettoso, una volta surriscaldato si è incendiato. Sul posto i vigili del fuoco di Rimini intervenuti con cinque mezzi e 12 persone. L’autoscala è servita a mettere in salvo alcune persone che si erano rifuggiate sul tetto per sfuggire al fuoco. I danni sono ingenti, perché pare sia crollato anche parte del solaio. Sul posto oltre al 118 che ha traportato gli intossicati in pronto soccorso, pare tutti stranieri e alloggiati in un unico appartamento al primo piano, anche carabinieri e la polizia di Stato che procede alle indagini.

