VIDEO | Il dottor Stefano Busetti: "Rispettare assolutamente la quarantena”

Il direttore sanitario dell’Ausl Romagna: "Impegnati a garantire le prestazioni essenziali a tutta la popolazione mettendo in atto tutte le misure organizzative sia per fronteggiare l'epidemia che per le altre patologie. Stiamo facendo in modo che gli ospedali siano il più attrezzati possibile per accogliere anche grandi quantità di pazienti postivi al Coronavirus e aumentare i posti letto nelle Terapie Intensive"