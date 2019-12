VIDEO | L'occhio elettronico incastra le malviventi dopo il colpo

Le telecamere di ultimissima generazione del progetto 'Forlì Sicura' si sono rivelate vincenti per catturare due presunte ladre che hanno colpito a settembre in una caffetteria di via dei Filergiti. Proprio le telecamere hanno quindi fornito il materiale probatorio per ottenere dal giudice per le indagini preliminari ed eseguire due ordinanze di custodia cautelare in carcere, richieste dal pm Claudio Santangelo, a carico di due donne italiane, una di 50 e l'altra di 52 anni, entrambe con curriculum di precedenti ultratrentennale.

