VIDEO | Sterpaglia in fiamme nel parco Marecchia, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Rimini, nella serata di martedì, per alcuni focolai di sterpaglie che si sono accesi all'interno del parco Marecchia. Gli incendi, dovuti con tutta probabilità alla presenza dei piumini dei pioppi, si sono sviluppati all'ingresso del parco in via duca degli Abruzzi e sono stati segnalati da alcuni passanti intorno alle 20.30. Sul posto è intervenuta l'autobotte del 115 coi vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

