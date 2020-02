L’Ausl ha riportato gli esiti delle verifiche effettuate sui soggetti, entrati in contatto con il ristoratore risultato positivo all’esame da Coronavirus. L’Autorità Sanitaria, in particolare, ha identificato i contatti della persona contagiata, disponendo il prelievo dei tamponi naso-faringei per la ricerca della presenza del virus ed ha contemporaneamente dato indicazioni alle persone sottoposte allo screening di restare in isolamento presso il proprio domicilio.

