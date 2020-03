VIDEO | La Protezione Civile nelle strade semideserte: "Restate in casa"

Scene spettrali e che, forse, abbiamo visto solo nei film quelle che nella notte tra giovedì e venerdì si sono svolte nelle strade di Rimini. Al calar del sole, infatti, sono entrati in azione i mezzi della Protezione Civile che hanno battuto tutti gli angoli della città. Armati di megafoni, il messaggio diffuso è stato quello di rimanere tappati in casa e di seguire scrupolosamente le norme emanate per evitare il propagarsi del Coronavirus ricordando che i trasgressori saranno denunciati.

