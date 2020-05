Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | La Questura di Rimini ricorda la scomparsa dell'agente Pasquale Apicella

Le Volanti della polizia di stato a sirene spiegate nei luoghi simbolo di Rimini per ricordare Pasquale Apicella, l’agente deceduto nello scontro con l'auto dei rapinatori a Napoli. Il personale della Questura riminese ha voluto rendere omaggio al collega, scomparso in servizio, all’età di 37 anni e che il 10 gennaio era diventato padre per la seconda volta di una bambina. Apicella ha perso la vita nella notte tra il 26 e il 27 aprile a Napoli nel violentissimo impatto tra la sua Volante e l’Audi A4 sulla quale viaggiavano quattro giovani che avevano tentato di scassinare un bancomat