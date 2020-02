VIDEO | Fiamme all'hotel Touring: evacuati 50 ospiti e 22 dipendenti, 5 persone intossicate

Pomeriggio di paura a Miramare quando, intorno alle 13.45, un incendio si è sviluppato all'esterno dell'hotel Touring in viale regina Margherita. Ad accorgersi per primi delle fiamme, che sarebbero partite da una cabina elettrica situata in una traversa, una pattuglia dei carabinieri che stava transitando lungo la strada. I militari dell'Arma hanno dato l'allarme mentre, il rogo, si è propagato all'impianto termico e all'interno della struttura ricettiva è scattato l'antincendio facendo partire il piano di evacuazione per i 50 clienti e i 22 ospiti presenti all'interno della struttura ricettiva. In pochi minuti sono accorse sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco oltre a 2 ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata mentre, per permettere i soccorsi, gli agenti della polizia Municipale e di Stato hanno provveduto a bloccare la circolazione in entrambi i sensi sia su viale regina Margherita che sul lungomare Spadazzi.

Il personale del 115 ha provveduto a controllare che in nessuna delle 110 stanze fossero rimasti degli ospiti mentre, i sanitari, hanno accompagnato in pronto soccorso 5 persone rimaste lievemente intossicate dal fumo sprigionato dall'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per tutto il pomeriggio e, al momento, la causa più probabile è da ricercarsi in un cortocircuito della cabina elettrica non di proprietà dell'Enel.

Copyright 2020 Citynews