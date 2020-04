VIDEO | Il maltempo porta danni sulla città, due interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo che, nel pomeriggio di martedì e nella notte con mercoledì, si è abbattuto sulla provincia di Rimini con forti temporali ha provocato una serie di danni che hanno richiesto l’intervento deo vigili del fuoco. In particolare, nel tardo pomeriggio il personale del 115 è intervenuto a Verucchio dove in via Pertini, le lastre di copertura di un capannone aziendale risultavano pericolanti. I vigili del fuoco, saliti con l'autoscala fino al tetto, hanno provveduto a rimuovere le parti sconnesse e a mettere in sicurezza la zona.

Intorno alle 21, invece, la squadra con 5 addetti è intervenuta a Rimini in via Covignano dove era crollato un albero sulla strada. Anche in questo caso, il personale del 115 ha provveduto a segare il tronco della pianta per liberare la sede stradale e ripristinare la circolazione.

