VIDEO | Rimini "accende il futuro" per rinascere dopo l'epidemia

Il video realizzato da Progetto Com nella serata del 25 aprile quando gli imprenditori turistici hanno illuminato le loro strutture per testimoniare che la Riviera c'è e che ha voglia di rimettersi in piedi