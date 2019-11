VIDEO | Serena Grandi: "A Rimini c'è delinquenza, non esco di casa dopo le 18"

“Nella mia casa di Rimini sono venuti i ladri, qui c'è una grande delinquenza. Mi hanno rubato oggetti a cui tenevo molto, dei ricordi dei miei genitori”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'attrice Serena Grandi, che oggi è intervenuta nella trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Su Instagram, dopo questo furto, lei ha fatto un appello a Salvini: gli ha scritto che ci vuole la ruspa. “Si, mi piace la sua cultura e la sua identità, abbiamo bisogno di riconoscerci”. Non si sente tranquilla nella sua Rimini? “Il sindaco ha fatto tanto, purtroppo però c'è un sacco di delinquenza. Io non esco dopo le sei di sera”. Tra poco si voterà nella sua Emilia Romagna. “Io voterò per Lucia Borgonzoni: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare”.

