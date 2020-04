VIDEO | Dopo le amorevoli cure è stato liberato il tasso incastrato nella cancellata

Nei giorni scorsi un tasso, rimasto impigliato in una recinzione a Secchiano di Novafeltria, era stato liberato dal Servizio Veterinario di Rimini, diretto dal dottor Roberto Angelini, e consegnato a personale della “K Lorenz” per le cure del caso. Nel giro di pochi giorni l’animale si è ripreso appieno e quindi, come da normative, il Servizio veterinario ha provveduto a liberarlo nel medesimo ambiente in cui era stato trovato.

