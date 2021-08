5 cani in cerca di famiglia in provincia di Rimini

Sono molti i cani, sia cuccioli che adulti, in cerca di casa. Spesso per rinuncia di proprietà per cause differenti altre volte, vengono abbandonati a loro stessi in mezzo ad una strada senza scrupoli. I volontari cercano di assisterli ma il canile non è mai come il calore di una casa. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione sincera, speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché sia il gatto sia il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio.

I pet del canile comunale di Vallecchio di Montescudo e dell’Apas di San Marino non vedono l'ora di conoscerti.

Jack, vivace e affettuoso

Età: 8 anni

Sesso: maschio

Genere: setter inglese

Malattie: non presenti

Su di loro: Jack è arrivato al Rifugio da qualche mese a causa di una rinuncia di proprietà. Con la sua indole affettuosa e mansueta è il compagno ideale, adatto anche a famiglie con bambini, infatti, ama le coccole e giocare e socializzare con tutti. Jack è molto intelligente e ha tanta voglia di conoscere il mondo di cui ha visto ben poco purtroppo. Jack è ancora molto energico e sportivo, con una persona dinamica al suo fianco si divertirà moltissimo a passeggiare in mezzo alla natura. Aspetta la sua occasione per dimostrare tutto il suo affetto, l’allegria e la serenità che è capace di donare agli altri.

Info: Apas di San Marino

Elvis, gentile ed educato

Età: 5 anni

Sesso: maschio

Genere: Segugio

Malattie: non presenti

Su di lui: Elvis è arrivato al Rifugio a causa di una rinuncia di proprietà. È gentile, educato e dal portamento elegante, apprezza tantissimo la compagnia delle persone, ama passeggiare in mezzo alla natura e il suo sogno più grande è quello di condividere la quotidianità con un amico. All’inizio Elvis appare riservato, ma quando capisce che non ha nulla da temere si gode al massimo tutti i momenti di felicità insieme alle persone.

I cani da caccia hanno una devozione e una fedeltà infinita, un'indole affettuosa iscritta nel loro codice genetico così come la loro intelligenza. Elvis sarà un ottimo cane da compagnia, il cane ideale da adottare.

Info: Apas di San Marino

Spike, in ricerca di coccole

Età: 2 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Spike soffre molto la solitudine e quello che desidera di più al mondo è essere adottato. Per questo tenta sempre di attirare l'attenzione delle persone, apparendo a volte agitato e trepidante, ma è il suo modo per chiedere attenzioni e cercare di realizzare il suo sogno. Trascorsi i primi momenti poi Spike si tranquillizza e si gode le coccole e le carezze che adora, ama anche passeggiare e condividere momenti di gioco e spensieratezza.

Info: Apas di San Marino

Raja, intelligente, energica e sensibile

Età: 5 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Raja intelligente ed energica, ma anche sensibile e fedele, è arrivata in canile per una rinuncia di proprietà e soffre la solitudine. Nonostante l’aspetto imponente e muscoloso, è estremamente affettuosa e ama la compagnia delle persone verso le quali è molto protettiva. È equilibrata, allegra e vivace e ha bisogno di incanalare la sua energia in esercizio fisico, è infatti una camminatrice instancabile e le passeggiate la rilassano tanto. Per questo avrebbe necessità di un amico dinamico e consapevole, che la renda partecipe della vita famigliare e le dedichi del tempo.

Info: Apas di San Marino

Gioia, cucciola che ama la compagnia

Età: 3 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Gioia è una splendida cucciola recuperata vagante in campagna con la sorellina. Fortunatamente sono state soccorse in tempo e ora mentre la sorellina è stata felicemente adottata, Gioia è alla ricerca di una famiglia consapevole e amorevole che si occupi di lei per sempre. È una futura taglia media e sarà previsto l'obbligo di sterilizzazione.

Info: Apas di San Marino

Canile comunale di Vallecchio

Il canile comunale di Vallecchio è situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. ?Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.