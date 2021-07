7 cuccioli e 5 gattini in cerca di famiglia in provincia di Rimini

Sono molti i gatti, sia cuccioli che adulti, in cerca di casa. Spesso abbandonati vengono lasciati in mezzo ad una strada senza scrupoli. I volontari cercano di assisterli ma in mancanza di un gattile in provincia di Rimini non sempre è possibile aiutarli tutti. Lo stesso vale per i cuccioli di cane, un po’ più “fortunati” per la presenza dei canili che li salvano dal randagismo, anche se il canile non è mai come il calore di una casa. Allora perché non adottare un micio o un cucciolo e iniziare una nuova relazione sincera, speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché sia il gatto sia il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio.

I pet del canile comunale di Vallecchio di Montescudo e dell’Apas di San Marino non vedono l'ora di conoscerti.

7 cuccioli meticci

Età: 3 mesi

Sesso: 4 femmine e 3 maschi

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: si trovano presso privati a Riccione. Sono nati il 5 maggio 2021, future taglie fra i 15 e i 20 chili. Una cucciolata stupenda ma, come spesso accade, indesiderata. Sono cuccioli vispi, sani, giocosi. Verranno affidati, con microchip preferibilmente in provincia di Rimini o zone limitrofe, a famiglie che abbiano tempo e voglia da dedicare.

Info: canile comunale di Vallecchio di Montescudo

Minù e Romeo

Età: 2 mesi e mezzo

Sesso: femmina e maschio

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: Minù è la gattina nera e bianca, mentre Romeo è tutto nero. Se non gli si trova una casa purtroppo dovranno tornare in strada perché non esiste il gattile per la provincia di Rimini. Sono due splendidi mici, buonissimi, abituati alla lettiera e a vivere in casa

Info: canile comunale di Vallecchio di Montescudo

Emma e Roxana

Età: 2 mesi

Sesso: femmine

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: Adozione di coppia. Emma e Roxana sono state recuperate in pessime condizioni di salute, i loro occhi in particolare erano davvero malandati tanto che hanno rischiato di perdere la vista. Erano stremate e prive di forze, ma si sono strette l'un l'altra con coraggio e grazie alle cure si sono rimesse in forza. Per fortuna non hanno perso la vista, ma non l'hanno neanche recuperata del tutto e per questo l'ideale per loro sarebbe vivere in casa per non correre alcun pericolo. Emma e Roxana sono due gattine dolcissime, amano le coccole che ricambiano con tenere fusa e tanta riconoscenza. Insieme sono una forza della natura, il loro legame è profondo e non può essere spezzato, per questo si cerca una famiglia che le accolga entrambe.

Info: Apas di San Marino



Canile comunale di Vallecchio

Il canile comunale di Vallecchio è situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. ?Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.