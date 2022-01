5 teneri cuccioli in cerca di casa a Rimini

Sono sempre tanti i cuccioli e cani che si ritrovano abbandonati o soli in cerca di una famiglia che li accolga e ami. I volontari cercano di assisterli ma il canile non è mai come il calore di una casa e così i nostri amici a quattro zampe si ritrovano al freddo e a vivere da randagi. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché sia il gatto sia il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna e di Vallecchio non vedono l’ora di conoscerti.

Chiara e Carlotta

Età: 3 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di loro: Chiara e Carlotta sono due cucciole arrivate in Romagna da un canile del sud in cerca di una nuova vita. Sono due cucciole meravigliose. Una più affettuosa, l’altra più riservata. Saranno una futura taglia media. Entrambe sono vaccinate e microchippate si trovano a Cesena.

Info: Canile di Vallecchio

Matilde

Età: 3 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Matilde, dal germanico forte guerriera, cerca casa. Matilde, taglia grande molto docile, compatibile con i gatti e i suoi simili le piace molto giocare. Si trova in Puglia ma per una buona adozione raggiunge qualunque luogo grazie alla staffetta autorizzata Asl. Si affida vaccinata, sverminata, microchippata previo controllo pre affido..

Info: Rifugio di Santarcangelo

Bidi e Lalla

Età: 4 mesi

Sesso: femmina e maschio

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: Bidi e Lalla sono due cuccioli di taglia media arrivati al rifugio di Santarcangelo. Sono fratelle e sorella ancora timidi, ma molto dolci e socievoli. Sverimanti, Vaccinati, cippati, cercano casa. Obbligo di sterilizzazione per la femmina a massimo 7 mesi. Adozione con compilazione modulo conoscitivo e pre affido prima dell'adozione.



Info: Rifugio di Santarcangelo

Cotone

Età: 2 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presente

Su di lui: Cotone è un bellissimo e morbido cucciolone, nato nel 2010 di taglia medio grande. Dopo aver vissuto in un canile lager in Puglia è stato portato nel rifugio di Santarcangelo mentre si cerca urgentemente una casa per fargli avere finalmente una vita felice. È molto dolce ma anche testardo, se non vuole fare una cosa non la fa. È consigliata un’adozione con famiglie senza bambini. Viene affidato vaccinato e microchippato con test leishmania e erlichia. Adozione responsabile, solo maggiorenni, richiesti questionario conoscitivo e controllo pre-affido.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare le pagine Facebook.