Adozione cani, 2 maschi e 2 femmine in cerca di casa a Rimini

Hai sempre sognato di avere un amico a quattro zampe per passeggiare, giocare e farsi compagnia a vicenda? A Rimini e provincia ci sono molti cuccioli di cane, ma anche adulti, che cercano una famiglia. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché il cane resterà con te per lungo tempo e la tua vita cambierà in meglio. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna e di Vallecchio non vedono l’ora di conoscerti.

Jack

Età: 4 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Jack è una taglia piccola di soli 10 kg con un passato sfortunato. Abbandonato in un canile del Sud è arrivato a Rimini più di un anno fa dove ha seguito un percorso con educatori. Adesso è pronto per avere anche lui una famiglia. Socializza con le persone, va d'accordo con altri cani maschi e femmine, amante delle passeggiate e delle coccole. Jack è vaccinato, chippato e sano. Si prediligono famiglie con altro cane e senza bambini.

Info: Canile di Vallecchio





Forrest

Età: 10 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Forrest è cresciuto in un box. Nonostante l’età conserva tutte le energie per uscire, annusare il profumo della libertà e correre. Cerca una famiglia che abbia voglia di regalargli serenità nell’ultimo periodo della sua vita. Forrest si trovo in Puglia, a Fasano, ma può spostarsi ovunque per trovare casa. Forrest si affida microchippato, vaccinato, sterilizzato. Si cerca adozione singola, preferibilmente con giardino, per avere sempre a disposizione uno spazio aperto, senza dover aspettare l’uscita al guinzaglio.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Nanà

Età: 1 anno

Sesso: femmina

Genere: similar pincer

Malattie: non presente

Su di lei: Nanà si trova a Santarcangelo. È 4 chili di dolcezza. Ama le coccole e rimanere in braccio. Cerca una famiglia dove possa vivere felicemente per sempre. Nanà dev’esser sterilizzata entro massimo 30 giorni dall’adozione. Nanà va d’accordo con gatti, ma solo se sono già abituati ai cani e con i maschi della sua taglia. Per l’adozione si chiede la compilazione di modulo conoscitivo e appuntamento per vederla in rifugio. Prima dell'adozione è consigliabile qualche lezione con l’educatore per un buon inserimento.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Cloe

Età: 5 mesi

Sesso: femmina

Genere: simil golden/maremmano

Malattie: non presente

Su di lei: Cloe si trova a Santarcangelo ed è rimasta sola. I suoi fratelli sono stati tutti adottati. Manca solo lei. Dolce e bisognosa di tante attenzioni è una bellissima cucciolona che ha voglia di donare il suo affetto alla sua nuova famiglia.

Cloe è vaccinata, sverminata, microcippata e gode di buona salute. Obbligo di sterelizzazione al 7 mese (prima del calore).

Info: Rifugio di Santarcangelo



Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.