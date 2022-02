4 cani maschi in cerca di casa a Rimini

Sono sempre tanti i cuccioli e cani che si ritrovano abbandonati o soli in cerca di una famiglia che li accolga e ami. Spesso capita che il proprietario non possa più tenerli come nel caso di Duff o vengono lasciati all’agghiaccio ritrovandosi soli e senza più un padrone a cui rivolgere il loro affetto. I volontari cercano di assisterli ma il canile non è mai come il calore di una casa e così i nostri amici a quattro zampe si ritrovano soli. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna non vedono l’ora di conoscerti.

Sansone e Russell

Età: 3 e 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio e maremmano

Malattie: non presenti

Su di loro: Sansone è un maremmano nato il 1/10/21 mentre Russell è una taglia medio piccola nato il 15/11/21.nSono due maschietti arrivati in staffetta a Rimini in cerca di una famiglia a cui dare il loro affetto. Sono entrambi sani, microcippati, sverminati e vacinati

Info: Rifugio di Santarcangelo

Duff

Età: 7 anni

Sesso: meticcio cecoslovacchio

Malattie: non presenti

Su di lui: Duff ha è una tagli grande 30/35 kg circa, gode di ottima salute. È un cane speciale, mansueto, buonissimo anche con i gatti e chiede solo compagnia, è perfino dal primo piano pur di star con qualcuno. In giardino tenta la fuga quindi dev’essere in sicurezza. Gli piace passeggiare tanto che appena vede il guinzaglio scatta vicino per farselo mettere.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Ciko

Età: 1 anno

Sesso: maschio

Genere: taglia piccola

Malattie: non presenti

Su di lui: Ciko, nato il 1/1/21, pesa 8 kg circa. Ha vissuto da sempre in famiglia circondato dall'amore di due splendidi bambini e della sua famiglia. È un cane buono e ha bisogno di prender fiducia di tutto ciò che non conosce. Adora i bambini gli unici al momento che gli danno fiducia e a cui si fa avvicinare. Ciko ha bisogno di una famiglia capisca che basta solo aprirgli il cuore e la sua casa perché diventi un cagnolino adorabile che non ti lascia più. Adottabile dopo le prassi sanitarie.

Info: Rifugio di Santarcangelo



Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.