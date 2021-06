Tutti i cani in cerca di famiglia in provincia di Rimini

L’estate è la stagione dei nuovi amori, allora perché non iniziare una nuova relazione sincera, unica e per sempre con un amico fedele che mai ti tradirà adottando un pet? Accogliere in casa un cane riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio.

I pet del canile comunale di Vallecchio di Montescudo e dell’Apas di San Marino non vedono l'ora di conoscerti.

Yuca

Anni: 3 anni

Sesso: femmina

Genere: akita

Malattie: non presenti

Su di lei: è arrivata al rifugio per una rinuncia di proprietà. È il simbolo della fedeltà e della dignità, sensibile e molto intelligente. Yuca ha un carattere autorevole, ma sa essere molto dolce e affettuosa con la propria famiglia pur mantenendo la propria maestosità. Necessita di un amico umano sicuro e tranquillo con cui instaurare un rapporto di rispetto e di fiducia. Ama giocare e passeggiare. Adora la compagnia delle persone per questo deve sentirsi parte della famiglia e essere relegata sola in giardino. Yuca ha la tendenza a manifestare la propria superiorità con gli altri cani, vorrebbe essere l'unica regina di casa. Dopo aver trascorso momenti difficili aspetta finalmente il suo riscatto per dimostrare tutte le sue qualità.

Info: APAS di San Marino





Rudy

Anni: 13 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio cocker

Malattie: non presenti

Su di lui: Rudy si trova nel canile di San Marino. Rudy è un cane attivo e pieno di gioia di vivere, adora passeggiare e attende con impazienza di uscire dal box. Vorrebbe poter condividere le giornate con un amico, la sua indole docile, estremamente socievole e la sua intelligenza lo rendono il cane ideale. Spesso le persone sono un po' dubbiose sull'adottare un cane da caccia poiché si crede che non possano vivere in un contesto domestico, nulla di più sbagliato. Al contrario sono dei perfetti compagni di vita e con loro scoprirete un mondo fantastico.

Info: Apas di San Marino

Cuccioli Maremmani

Anni: 5 mesi

Sesso: 2 maschi e 1 femmina

Genere: maremmani

Malattie: La femmina è nata di genetica senza coda (come la mamma)

Su di loro: Si trovano a Santarcangelo di Romagna e sono cuccioli molto buoni, già socializzati, molto giocherelloni. Si affidano svermianti, vaccinati, cippati con modulo di adozione.

Info: Jenni



Canile comunale di Vallecchio

Il canile comunale di Vallecchio è situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.