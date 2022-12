Capodanno: come proteggere dai botti i nostri amici a quattro zampe

Fervono i preparativi per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. L'avvento del nuovo anno, dovrebbe essere percpita come un'occasione di gioia ed euforia da parte di tutti, ma per i proprietari di animali questa circostanza può tramutarsi in un vero e proprio dramma. Non è raro che cani e gatti, impauriti dai fuochi d’artificio, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono persino morire d’infarto. E anche la fauna selvatica può risentirne, infatti uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventati dal frastuono e dalle improvvise luci si disorientano schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto.



I consigli dell'Oipa

Per evitare che la notte di Capodanno si trasformi in un dramma o in una tragedia per gli animali, l’Oipa - Organizzazione Internazionale Protezione Animali - ha stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda.

Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi

Non lasciamoli soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli

Non lasciamoli in giardino. Teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga

Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane

Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato

Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, e non liberiamoli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura

Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto

Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico

Organizzare una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi

Chiediamo al nostro Comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici



Anche le "lanterne cinesi", fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare il ferimento e la morte di animali e incendi boschivi.



Alcuni Comuni italiani, ricoda l'ong, hanno già emesso ordinanze per vietare l'utilizzo di petardi per i festeggiamenti del Capodanno, ma sono sempre troppi coloro che non rinunciano a questa anacronistica tradizione anche per l'esiguità dei controlli volti a reprimere chi non rispetta le regole.



Rumori forti, niente paura: come aiutare i nostri amici a quattro zampe

Quando l’evento rumoroso è atteso ed è noto che si verificherà, si possono adottare in anticipo alcuni accorgimenti per regalare al cane maggiore serenità. Ecco alcune indicazioni per festeggiare riducendo al minimo stress e paura per i cani:

1. Allestire una stanza rifugio

Scegliere la stanza più lontana dalla fonte del rumore, e allestirla come un vero rifugio, con le finestre e tapparelle chiuse e luce soffusa.

2. Rumore di fondo

Lasciare nella stanza un leggero rumore di fondo in modo che attutisca i botti esterni, ad esempio la musica che si ascolta abitualmente.

3. Rimanere calmo per evitare di trasmettere ansia

Per non trasmettere ansia al proprio cane è importante rimanere calmi. Non mostrarti troppo protettivo, non coccolare il cane in continuazione e non guardarlo negli occhi: questi comportamenti, infatti, servono solo a rinforzare il senso di paura nel cane e confermargli che si sta comportando nel modo giusto.

Per aiutarlo a superare questa situazione stressante, consentigli di starti vicino ma senza coccolarlo e vezzeggiarlo. Anche punirlo è sbagliato: continua a fare quello che stai facendo, senza dare peso al rumore, e mostrati calmo, neutro e sicuro.

4. Farsi aiutare dai feromoni

I feromoni, disponibili sotto forma di diffusore per ambiente o sotto forma di collare sono sostanze naturali e di efficacia dimostrata nel riportare serenità ai cani nelle situazioni di stress e paura, come nel caso di botti e rumori forti.



E se i rumori forti arrivano inattesi?

Se ci si trova un periodo in cui ci si aspetta rumori forti ma in modo non specifico, ad esempio l’inizio di lavori in una casa vicina o le giornate di sagre di paese, l’utilizzo dei feromoni come prevenzione nell’intero periodo, si rivela efficace per risparmiare a Fido momenti di profondo stress. In generale, infatti, i feromoni aiutano a prevenire lo stress nei cani anche nella vita di ogni giorno. E' consigliabile tuttavia, rivolgersi preventivamente al proprio Medico Veterinario.

