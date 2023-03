Assicurazione animali domestici: cos'è e perché conviene stipularla

Non c'è nulla di più prezioso che il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Ciascun proprietario vorrebbe soltanto il meglio per il proprio Fido o Micio e proprio per questa ragione, per una maggiore tranquillità degli amanti degli animali che le compagnie assicurative hanno ideato una polizza per proteggere i "pet" con specifiche coperture che spaziano da costi veterinari imprevisti ad altro ancora. L’obiettivo (dichiarato) è tutelare naturalmente la salute dei cuccioli ma anche il proprio patrimonio.

Scopriamo come e perché sia conveniente stipulare un'assicurazione per animali domestici.

Come funziona l'assicurazione per animali domestici?

Quando si parla di assicurazione per animali domestici si fa riferiemnto ad strumento particolarmente utile nel contesto della routine quotidiana dei pet lovers poichè aiuta a ridurre il rischio finanziario di costi veterinari imprevisti. Infatti, attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa, oltre a garantire il benessere del cucciolo ci si potrà anche mettere al riparo da spese impreviste e probabilmente di importo rilevante (eventualità di un intervento chirurgico o problematiche connessea malattie e infortuni).

Attraverso un adeguato piano di copertura ci si potrà così garantire una tranquillità inestimabile e il benessere del proprio amico a quattro zampe.

Cosa copre effettivamente l'assicurazione?

I migliori piani assicurativi per animali domestici possono fornire una copertura sostanziale per le cure mediche e la diagnostica più costose.

Tuttavia, a seconda del tuo piano assicurativo, la polizza potrebbe non coprire tutte le condizioni/spese del tuo animale. Questo è il motivo per cui è così importante trovare un piano che copra i rischi per la salute specifici della razza del tuo pet.

L'assicurazione per animali domestici può coprire:

Lesioni/incidenti imprevisti (come iniezioni di corpi estranei, fratture ossee e altro)

Malattie inaspettate (come cancro, glaucoma, displasia dell'anca, parvovirus e altro)

Chirurgia (come rotture del legamento crociato, cataratta e altro)

Farmaci

Test/diagnostica (come radiografie, esami del sangue, risonanza magnetica e altro)

Tasse d'esame d'urgenza.

In generale, la maggior parte dei piani assicurativi coprirà le spese nelle categorie di cui sopra, purché non siano correlate a una condizione preesistente.

Quanto costa? Il costo ha un importo variabile in base alla razza del cane o del gatto, della sua età e dello stato di salute.

Inoltre, tutte le compagnie richiedono il microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina o felina, e sempre più spesso viene anche richiesto un libretto sanitario, che il veterinario provvederà ad aggiornare.

Assicurazione aminali: quando è obbligatoria?

?Si è sentito parlare nel corso del tempo in modo piuttosto frequente dell’obbligatorietà o meno in relazione all’assicurazione sugli animali domestici. La confusione era scaturita da una ordinanza che nel 2003 aveva provveduto a individuare le razze di cane classificate come pericolose (e per le quali sarebbe dovuta scattare l’obbligatorietà in merito alla sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile). Qualche anno dopo, però, quello stesso documento è stato superato – siamo nel 2009 – dal principio secondo il quale è il proprietario del cane a risultare sempre diretto responsabile per il comportamento dell’animale. Che cosa accade? In pratica, spetta adesso al veterinario stabilire se quell’animale sia o meno pericoloso per le persone o per altri animali. Dunque è evidente come l’obbligatorietà scatti soltanto nel caso specifico in cui il cane abbia manifestato segnali di pericolosità inequivocabili in tal senso.

Assicurazione per il cane

L'assicurazione cane include una garanzia di responsabilità civile nei confronti di terzi, e la polizza sanitaria comporta la copertura delle spese in caso di infortunio.

I costi delle cure sono integralmente a carico della compagnia di assicurazione.

Assicurazione per il gatto

L'assicurazione sanitaria per il gatto garantisce, invece, una protezione legale e medica in caso di infortunio, malattia o un ricovero.

Come per il cane, è anche garantita una copertura in caso di danni che il pet può causare a terzi o a cose.

In viaggio con Fido e Micio: l’importanza dell’assicurazione in caso di infortunio

Stipulare un’assicurazione per animali domestici potrà risultare particolarmente vantaggioso anche nel caso in cui si programmi di fare un viaggio con il proprio animale da compagnia al seguito. Essendo Fido e Micio generalmente inseparabili e inscindibili da noi, è chiaro che si vogliano al fianco anche in auto e nei giorni di ferie. A patto di aver rispettato le norme del Codice della strada sulla sicurezza alla guida – e dunque essere provvisti di trasportini o divisori ad hoc – ci sono polizze auto di ultima generazione che vanno a contemplare anche la possibilità di assicurare gli animali da eventuali infortuni di viaggio, in modo da garantire loro le migliori cure veterinarie dopo un incidente e in caso di trauma.

Sarà interessante sottolineare poi anche il fatto che l’assicurazione indennizza sia l’assicurato che la sua famiglia nel caso in cui essi debbano versare un risarcimento in quanto responsabili civilmente dei danni causati dagli animali a persone o terzi. Una garanzia che si estende anche nel caso in cui l’animale sia stato affidato a dog sitter o amici e familiari.