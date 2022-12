Botti di Capodanno: perché proteggere i nostri amici animali

Capodanno è ormai vicino e, come ogni anno, continuano le campagne di sensibilizzazione per proteggere i nostri amici animali sia domestici sia selvatici.

Secondo i dati diffusi dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente nella notte di Capodanno si stimano almeno 400 tra cani e gatti morti, e centinaia quelli scappati per la troppa paura.

Le regioni con il maggior numero di animali deceduti sarebbero la Calabria e la Sicilia, seguiti da Lombardia e Campania.

Quindi, per quest’anno sono diversi i Comuni e le Regioni che hanno vietato l’utilizzo dei botti di Capodanno; ma a essere vietati non sono solo i classici petardi ma è stato imposto lo stop anche al lancio delle lanterne cinesi, non meno pericolose sia per gli uomini sia per gli animali.

I numeri del 2021

Prima del prossimo 31 dicembre, vogliamo ricordare i numeri dello scorso anno quando, nonostante le rigide normative che hanno limitato le attività a causa della pandemia, morirono oltre 360 tra cani e gatti. Senza pensare al tragico bilancio delle vittime fra gli animali selvatici.

Come sottolineato dalla Lav:

“Il primo giorno del nuovo anno è caratterizzato da un vero e proprio bollettino di guerra che, oltre a riportare l'elenco di coloro che sono rimasti feriti dopo aver maneggiato o essere stati colpiti da petardi, elenca moltissimi casi di cani e gatti fuggiti per il terrore e smarriti, feriti o morti perché urtati dalle auto. Non solo: sono numerosi anche gli animali selvatici che, vagando disorientati, vengono investiti, muoiono di infarto per il terrore o si schiantano contro alberi, muri o cavi elettrici."

Come proteggere gli animali dai botti di Capodanno: il decalogo della Lav

La Lav ha stilato un decalogo per ricordarci l’importanza di proteggere i nostri amici animali dai botti di Capodanno. Ecco cosa fare e come comportarsi: