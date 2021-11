7 dolcissimi cani in cerca di casa a Rimini

Sono sempre tanti i cuccioli e cani che si ritrovano abbandonati o soli in cerca di una famiglia che li accolga e ami. Spesso capita che il proprietario non possa più tenerli come nel caso di Shona o vengono lasciati all’agghiaccio ritrovandosi soli e senza più un padrone a cui rivolgere il loro affetto. I volontari cercano di assisterli ma il canile non è mai come il calore di una casa e così i nostri amici a quattro zampe si ritrovano al freddo e a vivere da randagi. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché sia il gatto sia il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna e di Vallecchio non vedono l’ora di conoscerti.

Lilla, una segugia con tanta voglia di coccole

Età: 2 anni

Sesso: femmina

Genere: segugia italiana

Malattie: non presenti

Su di lei: Lilla è arrivata in canile a Vallecchio a fine settembre perché il suo padrone è venuto a mancare. Ha bisogno di ritrovare l’amore di una famiglia. Taglia media, sui 12 chili. Lilla è molto buona e affettuosa. Stravede per le coccole. L’importante è che non gli chiediate di andare a caccia perché non ne ha la minima intenzione. È in ottima salute ed è sterilizzata.

Info: Canile di Vallecchio

5 cuccioli meticci

Età: 2 mesi e mezzo/3 mesi

Sesso: femmina e maschi

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: Cinque bellissimi cuccioli cercano casa. In questo momento si trovano in canile ma non sono felici di questa sistemazione. Sono cuccioli vivaci e affettuosi e sperano di trascorrere l’inverno in una famiglia che li accolga e li ami. Sono adottabili singolarmente. Hanno fatto il primo vaccino e sono in attesa del secondo. Taglia media/grande sono spulciati sverminati e microchippati. Adottabili con compilazione modulo conoscitivo, pre-affido prima dell'adozione.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Shona

Età: 2 anni e mezzo

Sesso: femmina

Genere: bretoncina pura

Malattie: displasia

Su di lei: Shona cerca una casa dove ricevere coccole e tanto amore altrimenti finirà in canile perché i suoi padroni non possono più tenerla. Hanno deciso di darla in adozione perché Shona viveva su una grande terrazza, una sera spaventata dai botti si è buttata di sotto, fratturandosi le zampe posteriori. Prontamente operata (ha subito l’asportazione delle teste dei femori), è tornata a camminare ma, ovviamente, non può tornare a vivere su quel terrazzo. Il veterinario in quell’occasione si è anche accorto che la piccola soffre di displasia. Shona ha bisogno di fare passeggiate quotidiane, non corse pazze. La sua dolcezza non si può descrivere: è di quei cani che ti viene vicino e ti appoggia la testa sulla coscia per farsi coccolare. Shona è buonissima, ama molto giocare con gli altri cani. È giovane e molto gioiosa. Per lei si cerca una famiglia presente e che abbia voglia di condividere con lei le giornate, le passeggiate, i riposini, i giochi. Shona è microchippata e vaccinata. C’è anche la possibilità di farla sterilizzata prima dell’adozione.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.