3 cani maschi in cerca di casa a Rimini

Sono sempre tanti i cuccioli e cani che si ritrovano abbandonati o soli in cerca di una famiglia che li accolga e ami. Spesso capita che il proprietario non possa più tenerli come nel caso di Ciko e Zeus lasciati al canile perché impossibilitati a tenerli. I volontari cercano di assisterli ma il canile non è mai come il calore di una casa e così i nostri amici a quattro zampe si ritrovano soli, tristi e abbandonati al loro destino. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione speciale e unica? Accogliere in casa un pet riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché il nostro amico a quattro zampe resterà con te per lungo tempo, e la tua vita cambierà in meglio. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna e l’Apas di San Marino non vedono l’ora di conoscerti.

Prince

Età: 4 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Prince è una rinuncia di proprietà. I suoi padroni per problemi personali hanno dovuto rinunciare a lui. Prince era trattato, come dice il nome, come un principe. La sua famiglia non gli ha fatto mai mancare nulla, finché ha potuto. Verrà castrato a breve, non compatibile con cani dominanti e con gatti, si con femmine. Prince ha un buon carattere e tanta forza per questo motivo cerca una famiglia abituata ai cani. Adozione con compilazione modulo conoscitivo e app per vederlo in rifugio. Segue pre affido prima dell’adozione.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Ciko

Età: 1 anno

Sesso: maschio

Genere: taglia piccola

Malattie: non presenti

Su di lui: Ciko, taglia piccola di 8 kg circa, ha vissuto da sempre in famiglia circondato dall'amore di due splendidi bambini e della sua famiglia. E un cane molto buono che ha bisogno di prender fiducia di tutto ciò che non conosce. Adora i bambini, gli unici al momento che gli danno fiducia e da cui si fa avvicinare. Ciko ha bisogno di una famiglia che conquisti la sua fiducia perché una volta conquistata diventa un cagnolino adorabile che non ti lascia più. Adottabile dopo le prassi sanitarie. Adozione con compilazione modulo conoscitivo, visita in rifugio, pre affido prima dell'adozione.

Info: Rifugio di Santarcangelo



Zeus

Età: 3 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Zeus è arrivato al Rifugio per una rinuncia di proprietà. Conosce ancora molto poco il mondo. É curioso, gioioso nonostante sia debba rimanere confinato in un box, per veramente logorante. Zeus è in attesa di conoscere finalmente l'amore di una famiglia, le attenzioni quotidiane e di godersi semplicemente la gioia di sentirsi accolto e protetto. Ogni giorno ce la mette tutta per non demoralizzarsi e quando le persone si avvicinano al suo box sfodera tutto il suo fascino e la sua energia con l'intento di conquistarle, cercando con tutte le forze di guadagnarsi finalmente il suo pezzetto di felicità.

Info: Apas San Marino

Rifugio di animali di Santarcangelo, Canile comunale di Vallecchio e Apas San Marino

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.