Cani in cerca di casa a Rimini

Avere un cane al nostro fianco è quanto di più bello si possa desiderare per riempire le giornate di spensieratezza e amore. Non siamo soltanto noi ad avere bisogno di affetto e compagnia, ma anche e soprattutto i pet. Non tutti hanno la fortuna di poter condividere con una famiglia i momenti di gioco, dolcezza e divertimento: la primavera è iniziata e non c’è niente di meglio che vivere insieme a un cane o a un gatto il periodo in cui la natura si risveglia e fa venire voglia di stare all’aria aperta.

Se state cercando un quattro zampe che non vede l’ora di riempire la vostra vita di amore incondizionato, potete dare la possibilità ai pelosi ospiti del Rifugio di Santarcangelo di Romagna e di Vallecchio e l’Apas di San Marino. Ci sono tanti cuccioli e non solo che non vedono l’ora di conoscerti.

Sower

Età: 3 anni

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: Sower, è un bellissimo pitbul buono con le persone ma non va molto d’accordo con altri cani o gatti. La famiglia a malincuore sta cercando una nuova casa per Sower perché con l’arrivo di un bambino non riesce più a gestirlo in quanto scappa da casa e probabilmente Sower è geloso del piccolo. Nonostante abbia cercato una soluzione, la famiglia è costretta a cercare una nuova famiglia che lo accolga e gli dia l’amore di cui ha bisogno. Si cerca una famiglia capace e "portata" per questi tipi di cani che hanno bisogno di tanto sfogo.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Sole

Età: 5 mesi

Sesso: femmina

Genere: simil spinoncina pelo lungo

Malattie: non presenti

Su di lei: Sole è nata il 18 ottobre del 2021. È una dolcissima cagnolina di futura taglia media sui 20/25 k, sembra una simil spinoncina col pelo lungo. Sole ha un bellissimo carattere. Adora stare in compagnia è compatibile con i bambini purché accompagnati da adulti responsabili. Va d’accordo con altri cani. Obbligo di sterilizzazione a massimo 7 mesi. Si affida vacinata, sverimata, microcippata, spulciata. Gode di buona salute (richieste spese sanitarie)

Info: Rifugio di Santarcangelo

Nausica

Età: 3 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: displasia

Su di lei: la piccola Nausica bellissima e allegra è pronta a riempire il cuore e la vita della prima famiglia che l’accoglierà.

Nausica è nata il 1gennaio 2022 e sarà una futura taglia piccola-medio/piccola intorno ai 10/15k.

Ha un carattere giocoso dolce affettuoso. Va d’accordo con gli altri cani e gatti se già abituati ad altri cani. Idonea anche con bambini purché accompagnati da genitori responsabili. Gode di ottima salute. È vacinata, sverminata, microcippata. Si chiede obbligo di sterilizzazione a massimo 6 mesi.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.