Cani e gatti in cerca di casa a Rimini

Si avvicina il Natale e ci sono molti cuccioli di cani e gatti che desiderano avere come regalo una famiglia. A nessun cane piace la solitudine, e per alcuni può anche causare grossi problemi. Anche i gatti, che nell'immaginario comune sono considerati indipendenti e schivi, in realtà possono soffrire di solitudine se si trovano a stare per lunghi periodi di tempo da soli o se non hanno alcun tipo di svago. In questo periodo perché non fare scelte di solidarietà e compostezza.

La scelta migliore per “scaldare” il Natale (ma anche per i periodi successivi) è portarsi a casa un cagnolino o un micetto, offrirgli un tetto e l’affetto di cui si nutre il miglior amico dell’uomo. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna, di Vallecchio e l’Apas San Marino non vedono l’ora di conoscerti.

Kevin

Età: 6 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Kevin è molto affettuoso e socievole. È grato per ogni attenzione e carezza che riceve e sarà il gattino ideale con cui condividere il divano. È poco più di un cucciolo e ha tanta voglia di giocare e rallegrare le giornate di chi lo adotterà.

Info: Apas San Marino

Lady

Età: 5/6 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticci

Malattie: ha perso l’uso degli arti posteriori e non riesce più ad espellere i suoi bisogni in maniera naturale

Su di lei: Questa bellissima micina purtroppo è stata investita e lasciata agonizzare, fortunatamente una persona di buon cuore si è accorta di lei e se ne presa cura. La riabilitazione, e le cure sono state lunghe e dolorose, ogni giorno le speranze si accendevano sempre un po' di più. Ma purtroppo Lady ha perso completamente l'uso degli arti posteriori e a causa del trauma subito non riesce più ad espellere i suoi bisogni in maniera naturale. Se non si trova nessuno che si occuperà di lei, che fine farà? Al momento lasta ospitando il veterinario, ma non potrà durare ancora per molto questa ospitalità. Si cerca una persona che l’adotti, si cerca il miracolo di Natale.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Ory, il cane che ride

Età: 2 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio simil husky

Malattie: nessuna

Su di lui: Ory è un bellissimo meticcio simil husky, taglia media. Molto attivo e vitale cerca una famiglia che lo faccia sfogare e che gli dia l'affetto e l'amore che merita. Ory gode di ottima salute. In più ha una bellissima particolarità: Ory ride, sorride e si ruffiana tutte le volontarie che lo coccolano. Ory e castrato, vaccinato, cippato, sverminato e spulciato. Non compatibile con altri maschi o gatti o bambini troppo piccoli senza genitori responsabili. Adozione con compilazione modulo conoscitivo e pre affido a casa della futura famiglia.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Riky, Gilda e Cloe

Età: 4 mesi

Sesso: 2 femmine e 1 maschio

Genere: 2 simil maremmano e una femmina maremano/golden

Malattie: nessuna

Su di loro: Riky, Gilda e Cloe, 3 fantastici cuccioli 2 femmine e un maschietto, cercano urgentemente casa.

Taglia media-media/grande i piccoli hanno tutte le prassi sanitarie: 2 vaccini, 2 sverminazioni, microcip.

Obbligo di sterilizzazione massimo a 7 mesi prima del primo calore. Compilazione del modulo conoscitivo, colloquio Pre Aff prima dell'adozione.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.