Brr... Che freddo! Come affrontare il cambio di stagione con i nostri amici a quattro zampe

I primi freddi mettono alla prova anche i nostri amici a quattro zampe; vediamo insieme qualche indicazione utile per affrontare al meglio il cambio di stagione.





L'alimentazione

Con le temperature più basse il nostro pet ha bisogno di assumere più grassi e proteine. Gli animali che vivono in appartamento o per lo più al chiuso, non hanno particolari necessità durante il periodo invernale, ma è consigliato valutare l'assunzione di integratori vitaminici e di fermenti lattici, utili a rafforzare il loro sistema immunitario. Per gli animali che vivono all'aperto solitamente si aumenta anche la razione giornaliera di cibo: per riscaldare il proprio corpo è necessario un maggior consumo di energia.





La cura del pelo

La muta avviene anche in questo periodo dell'anno. Per favorire il rinnovo del pelo occorre spazzolare il nostro amico a quattro zampe quotidianamente, evitandogli così fastidiosi pruriti alla cute e prevendendo un'eccessiva perdia di pelo. Per il benessere del mantello si possono assumere integratori ricchi di Omega3 e di Omega6 come ad esempio l'olio di salmone. Non dimentichiamoci dei polpastrelli quando scenderanno ulteriormente le temperature nel periodo invernale, perchè il contatto con il terreno freddo può portare a delle abrasioni e irritazioni. Esistono in commercio apposite creme protetive da spalmare sui polpastrelli e pratiche scarpette antiscivolo e idrorepellenti.





La cura delle ossa

Gli animali anziani e quelli più delicati, necessitano di particolari attenzione durante i periodi freddi, che possono provocare dolori articolari, congestioni o raffreddamenti. E' meglio non fare uscire il nostro pet nelle prime ore del mattino o alla sera, preferendo le ore più tiepide del giorno, ma se proprio non si può farne a meno, un cappottino lo terrà al caldo, imbottito e impermeabile se piove. Esistono anche pratiche mantelline impermeabili tascabili da portare sempre con sé e usare all'occorrenza.







La deve anche in inverno. Le pulci possono essere un problema anche per gli animali che non escono di casa, perchè possono essere trasportate all'interno dell'abitazione tramite le suole delle nostre scarpe, per poi proliferare. E' quindi importante dei nostri amici a quattro zampe e non abbassare la guardia.