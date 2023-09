Arriva l'autunno. Come preparare i nostri "pet" al cambio di stagione

La stagione autunnale è ormai alle porte e con l’arrivo dei mesi più freddi è importante preparare i nostri amici a a quattro zampe ad affrontare i cambiamenti stagionali. Così come accade all'essere umano, infatti, questo momento dell’anno porta con sé stravolgimenti e trasformazioni. Sono soprattutto i primi freddi e le giornate più corte, ad influenzare lo stile di vita di Fido e Micio. Di seguito, così come suggerisce il Magazine La Repubblica degli Animali, alcuni pratici ed utili consigli per prenderci cura del benessere dei nostri "pet" durante la stagione autunnale e sostenerli al meglio in questo periodo di transizione.

Una stagione di cambiamenti

L’autunno porta con sé una serie di cambiamenti che possono influire sulla salute e sul comportamento dei nostri animali domestici. È importante essere consapevoli di questi mutamenti, per garantire la giusta preparazione ai nostri amici scodinzolanti.

La caduta delle foglie, per esempio, può portare ad un aumento delle allergie stagionali. Se notiamo che il nostro animale domestico inizia a grattarsi o a starnutire più del solito, potrebbe essere utile consultare il veterinario per trattamenti antiallergici.

Anche le giornate più corte possono notevolmente influenzare il comportamento degli animali. Alcuni, infatti, possono diventare meno attivi o manifestare cambiamenti nell’umore. E' opportuno fare in modo di dedicare del tempo al gioco e all’attività fisica per aiutarli a rimanere felici e attivi.

Controllare il pelo e la pelle

Con l’abbassamento delle temperature, il mantello di Fido e Micio inizierà ad ispessirsi e a cambiare. È importante controllare lo stato del pelo, pettinandolo regolarmente con una spazzola adatta. In questo modo, rimuoveremo il pelo morto e stimoleremo la circolazione sottocutanea.

E' consigliabile, prestare anche particolare attenzione a cani e gatti a pelo lungo, più soggetti a nodi, grovigli e infeltrimenti. A tal proposito, utilizzare regolarmente la tecnica dello stripping potrebbe essere una soluzione ottimale e, se notiamo zone arrossate o irritate, è doveroso contattare e discuterne prontamente con il veterinario.

Pulisci le zampe dopo la passeggiata

Le passeggiate autunnali in parchi e boschi sono senz'altro incantevoli e suggestive, ma attenzione a pulire con cura le zampe di Fido al ritorno. E' consigliabile, portare con sè o nelle vicinanze una salvietta umidificata per rimuovere fango, foglie o residui che potrebbero irritare i polpastrelli.

Anche per i gatti che hanno accesso all’esterno è importante controllare che non abbiano accumulato sporcizia tra i cuscinetti. La pulizia quotidiana eviterà infezioni e ferite.

E' sconsigliato eccedere con il bagnetto, sarà sufficiente lavare il proprio animale domestico soltanto se è particolarmente sporco o se ha cattivo odore. A tal proposito, è consigliato l'utilizzo di uno shampoo delicato e mostrare particolare cura e attenzione durante il procedimento di asciugatura.

Restare in casa al caldo

Se la città in cui viviamo con il nostro "pet" in questa particolare stagione dell'anno è soggetta da un repentino e consistente abbaassamento delle temperature, è doversoso assicurarci che Fido o Micio abbiano sempre a disposizione un luogo caldo e confortevole dove riposare in casa.

Per i cani, è consigliabile preparare delle coperte morbide e una cuccia calda, lontano da correnti d’aria. Per i gatti, invece, va bene anche una scatola di cartone con una copertina, dove rannicchiarsi.

Adattare l’alimentazione

In autunno e inverno il metabolismo dell'animale domestico rallenta naturalmente, quindi il suo fabbisogno calorico giornaliero si riduce rispetto ai mesi più caldi. Per questo, è importante evitare di eccedere con le quantità di cibo, altrimenti il rischio è quello di favorire l’insorgenza di obesità e sovrappeso.

Con il freddo, è opportuno fornire ai propri amici scodinzolanti una dieta equilibrata, varia e nutriente, proprio per sostenere l’organismo nel cambio di stagione. A tal proposito, è consigliabile rivolgersi al proprio veterinario su come integrare la razione abituale con alimenti specifici per la stagione autunnale e invernale.

Verificare che nella ciotola non manchino mai vitamine, sali minerali e antiossidanti utili a rafforzare il sistema immunitario. In commercio, esistono crocchette e alimenti complementari specifici per il cambio di stagione, da alternare al cibo abituale.

Con dei piccoli accorgimenti nutrizionali, i nostri pelosetti affronteranno al meglio il passaggio dall’estate all’inverno, restando in forma e in salute.

Prevenire parassiti e malattie

Nonostante la stagione autunnale sia caratterizzata da temperature frizzanti e pungenti, pulci e zecche possono costituire ancora un "pericolo". Non dimenticare eventuali trattamenti antiparassitari per proteggere il tuo animale domestico se trascorre molto tempo fuori. Consultare il veterinario per programmare un piano di prevenzione su misura per il tuo animale.

È anche il periodo ideale per eseguire vaccinazioni e check-up di routine, approfittandone per un controllo generale della salute.

Esercizio e attività fisica

Anche se le giornate si accorciano e le temperature si fanno più pungenti, è importante mantenere gli animali domestici in movimento durante l’autunno. Evitare sforzi e attività fisica eccessiva, optando per uscite più brevi ed esercizi moderati. I cani anziani e i gatti sono particolarmente sensibili agli sbalzi termici, quindi presta sempre attenzione al loro benessere.

Crea un’area di gioco interna con giocattoli interattivi. Questo terrà il nostro animale domestico impegnato anche quando il tempo è brutto. L’autunno è un ottimo momento per lavorare sull’addestramento di base o insegnare nuovi comandi al tuo animale Un esercizio che stimola la sua mente e rafforza il legame tra di voi.

Programmare una visita veterinaria

Infine, non dimentichiamo di programmare una visita veterinaria durante l’autunno. Un check-up regolare può rilevare tempestivamente eventuali problemi di salute e darci la sicurezza che il tuo animale domestico è pronto per affrontare la stagione invernale.