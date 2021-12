Capodanno, i consigli per difendere cani e gatti dai botti

Tra poco sarà Capodanno e la voglia di festeggiare per dare il benvenuto al nuovo anno con fuochi d’artificio, petardi e botti è una tradizione alla quale, malgrado la pandemia e le nuove regole imposte dal Governo, in pochi vi rinunciano. E, a rimetterci sono i nostri animali domestici, soprattutto cani e gatti, terrorizzati dal rumore dei petardi fatti esplodere da balconi, terrazzi e giardini.

I nostri amici a quattro zampe quando arriva l’ultimo dell’anno iniziano a tremare. Non per il giorno in sé, ma il rumore assordante dei petardi, dei fuochi d'artificio e dei botti che li spaventano portandoli a perdere l'orientamento e in casi estremi, possono avere un vero e proprio attacco di panico. Se poi sono tenuti in cortile o giardino, lo smarrimento, la paura e l’ansia causati dai botti li possono indurre alla fuga, con la possibilità di provocare incidenti.

Allora come possiamo aiutare i nostri pet?

Per difendere i nostri amici a quattro zampe abbiamo preso il decalogo Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) che suggerisce come mettere in sicurezza e rassicurare il proprio amico pet affinchè l’inizio del nuovo anno sia una gioia per tutti e non motivo di terrore e angoscia.

Decalogo per difenderei cani e gatti dai botti

Tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciarli soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli. Non lasciarli in giardino. Tenere in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Tenere alto il volume di radio o televisione chiudendo le finestre e le persiane. Lasciare che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato Durante le passeggiate tenerli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura. Far visitare l’animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitare soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizzare una “gita fuori porta” per trascorrere il Capodanno in luoghi lontano dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiedere al nostro Comune un’ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l’opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici.

?Per quanto riguarda quest’ultimo punto a Rimini è stata lanciata una petizione su Change.org dove si chiede che il Comune vieti fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e artifici pirotecnici che possano mettere in pericolo e nuocere la salute di esseri umani, degli animali, domestici e non, oltre che causare problemi di emissione di particolato.