6 amici a quattro zampe cercano casa a Rimini

Rinuncia di proprietà, abbandono o lasciati semplicemente soli. Sono tanti i cani in cerca di una famiglia che li accolga e li ami. Spesso capita che il proprietario non possa più tenerli come nel caso di Sole e Nicole o vengono lasciati all’agghiaccio ritrovandosi soli e senza più un padrone a cui rivolgere il loro affetto. I volontari cercano di assisterli ma il canile non è mai come il calore di una casa e così i nostri amici a quattro zampe si ritrovano al freddo e a vivere da randagi. Allora perché non adottare un cane e iniziare una nuova relazione speciale e unica? Accogliere in casa un cucciolo riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché sia il gatto sia il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio. I pet del Rifugio di Santarcangelo di Romagna e di Vallecchio non vedono l’ora di conoscerti.

3 cuccioli maremmani

Età: 4 mesi

Sesso: 2 femmina e 1 maschio

Genere: simil maremmani

Malattie: non presenti

Su di loro: 3 cuccioli fantastici cercano urgentemente casa. La femmina è un maremano gold, mentre i due maschi sono simil maremmani. Di taglia medio/grande hanno tutti le prassi sanitarie, 2 vaccini, 2 sverminazioni e microcip. Obbligo di sterilizzazione a massimo 7 mesi prima del primo calore. È necessario compilare il modulo conoscitivo, colloquio Pre-Affido prima dell'adozione.

Info: Rifugio di Santarcangelo





Nicole

Età: 4 anni

Sesso: femmina

Genere:

Malattie: non presenti

Su di lei: Nicole è arrivata al canile dopo alcune disavventure, nonostante tutto non ha perso la sua allegria e la sua voglia di vivere, ma ora ha bisogno di tanto affetto e comprensione perchè si sente tanto sola. Il suo desiderio più grande è varcare il cancello del Rifugio insieme a una bella famiglia adottiva che la accolga come parte di essa e con cui condividere finalmente la felicità delle cose semplici come una carezza e una bella passeggiata. L’amicizia colora i momenti più bui e Nicole merita di incontrare un amico che le dia finalmente l'opportunità di ricevere tutto l'amore che merita.

Info: Apas di San Marino





Sole, ti aspetta!

Età: 6 anni

Sesso: femmina

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di lei: Sole è rimasta sola per rinuncia di proprietà perché la sua proprietaria ha seri problemi di salute e non può più occuparsene. 15kg di dolcezza, ama le persone, adora i bambini e gli piace molto fare le passeggiate e giocare. È sterilizzata e cerca una nuova famiglia. Ha un piccolo difetto, non va d'accordo con i gatti perchè gli piace inseguirli.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Lampo

Età: 2 anni

Sesso: maschio

Genere: simil maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: Lampo è un meraviglioso simil maremmano, era libero sul territorio e veniva accudito da gente di buon cuore che lo sfamava e lo coccolava. Purtroppo diverse segnalazioni hanno fatto sì che venisse rinchiuso in un piccolo box di canile togliendogli la libertà. Ora soffre e piange disperato tutti i giorni. Regaliamo a Lampo una famiglia per Natale. Lampo si trova in Puglia, (Fasano) si affida vaccinato, microchippato e sterilizzato. È negativo alle malattie mediterranee. Per una buona adozione può raggiungere centro/ nord Italia con staffette autorizzate Asl previo controllo preaffido.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.?

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.