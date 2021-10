Cucciolo cade nel dirupo, intervengono i vigili del fuoco per riportarlo al suo padrone

Intervento di salvataggio per i vigili del fuoco di Novafeltria, che sono sono intervenuti sabato pomeriggio per salvatare un cane caduto in un dirupo sottostante alla torre di Saiano. Alle 17:30 la squadra di Novafeltria , insieme al nucleo SAF (speleo alpino fluviale) della centrale di Rimini, hanno tratto in salvo un cane meticcio con manovre su corda, calando un pompiere e recuperando l' animale che non riusciva a salire. Un gioco di squadra che ha permesso di riconsegnare il cucciolo al padrone dopo circa un paio d' ore di lavoro. Sette le unità di vigili del fuoco intervenute.