Gatti e cibi da evitare: alimentazione giusta per i felini

Per quel che riguarda l’alimentazione, il gatto in genere è diffidente, prima di mangiare assaggia circospetto e quando è sazio lascia la ciotola anche se piena a metà. Spesso il problema è che mangia poco e solo quello che vuole lui, senza assaggiare niente altro. Tuttavia, per i gatti che non sono così, bisogna sapere che alcuni alimenti non gli fanno bene, alcuni sono proprio dannosi e pericolosi, ed è bene evitare che se ne cibi.

Alcuni di questi alimenti sono gli stessi che deve evitare anche il cane, per esempio il cioccolato (per la presenza di teobromina), l’avocado e gli altri alimenti ricchi di grassi (per disturbi allo stomaco e al pancreas), la frutta secca (per problemi di digestione e rischio insufficienza renale), i dolci (per le ripercussioni a livello epatico), l’uvetta (perché può causare insufficienza renale), le ossa (per i medesimi rischi gastrointestinali).

A questi vanno aggiunti alcuni alimenti che sono specificatamente da evitare nel gatto. Vediamo quali.



Tonno

I gatti lo adorano, ma troppo tonno può far loro molto male. Se cuciniamo del tonno per noi e ne riserviamo un pezzo per il nostro piccolo amico, quel tonno non avrà i nutrienti che servono a un gatto. Inoltre il pesce può contenere del mercurio che potrebbe anche uccidere un animale.

Aglio, cipolla ed erba cipollina

Ogni tipo di cipolla e cucinata in qualsiasi modo (cotta, cruda, al forno eccetera) fa male ai gatti perché agiscono sui loro globuli rossi, facendoli diminuire e così causando uno stato di anemia. L'erba cipollina può causare problemi gastrointestinali invece. Meglio evitare



Alcolici

Sembrerà ovvio ma meglio elencarlo. Vino, liquori o birra hanno un effetto sul cervello del gatto molto simile a quello che hanno negli esseri umani, con la differenza che un gatto è molto più piccolo quindi i danni sono maggiori e in minori quantità. Un cucchiaino da tè di liquore potrebbe mandare in coma il tuo gatto, una dosa superiore addirittura ucciderlo.



Uva

Molti gatti adorano sgranocchiare gli acini d'uva ma attenzione: non fa bene. Non c'è una vera spiegazione scientifica, per ora, a questo, ma è certo che l'acidità dell'uva causa il mal funzionamento dei piccoli reni del gatto.

Caffeina

Forse è scontato anche questo ma la caffeina potrebbe uccidere un gatto e la cosa peggiore è che non c'è un antidoto. La caffeina infatti causa palpitazioni, tachicardia, respiro corto, tremori e muscolari. Da evitare assolutamente tutte le bevande che la contengono, a volte anche del cioccolato o cibi a base di cocco.



Cioccolato

Pochi gatti lo mangiano ma alcuni potrebbero apprezzarlo. Non dateglielo! L'obromina, contenuta proprio in tutti i tipi di cioccolato, causa tremori, palpitazioni e attacchi cardiaci. Trovate un altro modo di viziarli.

Scarti e ossa

Sebbene i gatti si lecchino i baffi quando gli diamo un pezzo avanzato del nostro pollo, non è salutare per loro. Il nostro modo di cucinare la carne potrebbe causare loro diarrea e problemi intestinali.



Uova, pesce e carne crudi

Le uova crude potrebbero ucciderlo, colpa dei batteri contenuti nelle uova, che lo stomaco dei gatti non può digerire. Alcune ricerche veterinarie hanno stabilito anche che i batteri delle uova causerebbero il mal assorbimento della vitamina B, fondamentale (anche) per i gatti, in quanto una carenza porterebbe a dei problemi cutanei. Lo stesso vale per pesce e carne crudi: coma e convulsioni sono tra gli effetti collaterali.

Da aggiungere a questa lista poi ci sarebbero: cibo per altri animali, caramelle e medicinali, ovviamente. I gatti hanno uno stomaco molto sensibile ed è compito nostro prendercene cura. Hanno bisogno di carne ma quella che va bene per il loro apparato digerente (e tutto l'organismo) è quella apposita per i gatti. No eccezioni.