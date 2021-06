Dove lasciare cani e gatti quando si va in vacanza o al lavoro?

Siete in partenza ma non potete portare con voi il vostro cane o il vostro gatto e non sapete a chi affidarli? Una soluzione sono gli Asili per cani, ecco gli indirizzi a cui rivolgersi

Chi ha un cane o gatto lo sa benissimo: quando si va in vacanza a volte è un problema. Le strutture “pet friendly” non sono molte e ancora ci sono alberghi, ristoranti, ma anche spiagge che spesso vietano l’ingresso ai nostri amici pelosi. Per non parlare degli spostamenti: sacrificare gli animali a lunghe ore in auto, o farli viaggiare in nave, in aereo o in bus, può rivelarsi veramente uno stress eccessivo per loro.

Il problema non sono solo le vacanze, spesso la nostra vita lavorativa non va di pari passo con le loro esigenze. Il tempo che trascorriamo al lavoro, infatti, coincide con tante ore di solitudine per cani e gatti, ma non bisogna disperare se ci si trova in questa situazione.

Se non possiamo contare sul sostegno di amici e parenti che si prendano cura dei pet durante la nostra assenza una soluzione sono gli asili nidi per cani. Ne avevi mai sentito parlare?

Queste strutture aperte sia d’estate che d’inverno si prendono cura dei pet, senza stressarli a causa di assenze o spostamenti ma mantenendo le loro abitudini: orari di uscita per i bisognini, somministrazione di cibo, cicli del sonno.

Lasciare i nostri animali negli asili per cani è il modo migliore per andare sereni al lavoro perchè sappiamo che lasciamo i pelosi in mani sicure. In queste strutture gli animali possono giocare, conoscere altri simili e ricevere attenzione per la più piccola esigenza.

Concludendo, se vogliamo che i nostri amici a quattro zampe siano felici e spensierati anche quando non siamo in casa, non ci resta che scegliere a Rimini l’asilo che fa al caso nostro; di seguito una breve lista di alcune delle strutture presenti in città.

I-Doggy

I-Doggy si trova in via Marecchiese, 262 ed è il primo asilo per cani sorto a Rimini. L’asilo nasce dal desiderio di offrire un luogo in cui il proprietario può lasciare in qualsiasi momento e per ogni esigenza il proprio cane a persone specializzate, sapendo che qui il suo amico a 4 zampe potrà esprimere totalmente e genuinamente la propria individualità, socializzare in modo corretto e costruttivo, vivere momenti ludici ed educativi e godere di spazi grandi e attrezzati.

A chiunque abbia un cane di qualsiasi dimensione, razza, sesso. A chi lavora troppo o fuori città e non può dedicare il giusto tempo al proprio cucciolo. A coloro che vengono in vacanza o per lavoro e desiderano portarsi con sè il cane senza dover rinunciare a niente e senza doversi preoccupare di dove tenere il cane. A chi va in palestra, a fare la spesa, ad un appuntamento di qualsiasi tipo e desidera lasciare il proprio cane in un luogo in cui giocherà in totale sicurezza. A tutti i proprietari che desiderano avere un cane felice ed educato.

Cani felici

Alla pensione Cani Felici situata a Coriano, i nostri amici a quattro zampi, sia cani sia gatti, potranno trascorrere un soggiorno senza box con tante sgambate e socializzazione in libertà. Così mentre i padroni sono via per vacanza o lavoro, loro potranno distrarsi, divertirsi, sfogarsi e sentirsi appagati! La pensiene è attrezzata con sole 4 stanze per rendere il soggiorno unico e dare la massima attenzione ad ogni nostro singolo ospite, cane o gatto che sia.

L'Oasi di Tina

La pensione per cani "L'oasi di Tina",si trova a 10 minuti dal mare di Rimini, a 4 km da Riccione e dal casello autostradale di Rimini sud. È una struttura realizzata per accogliere al meglio il nostro cane ed offrirgli un soggiorno sicuro e confortevole. Aperta in ogni periodo dell’anno accoglie cani quando i loro proprietari devono assentarsi da casa o necessitano di un alloggio temporaneo.

SanpaDogs

SanpaDogs di San Patrignano, si trova a Coriano ed è attiva tutto l’anno. Si compone di 18 chalet in legno con ampi spazi esterni, 31 box (riscaldati nella stagione invernale), aree verdi di sgambamento. L’ambiente ideale per consentire al tuo cane di fare rilassanti passeggiate nelle suggestive vigne della Comunità. L’alimentazione viene concordata in base ad abitudini e diete peculiari del cane con il proprietario, o in alternativa si può usufruire della nostra alimentazione di base fornita dalla struttura.?La struttura presta e assicura un servizio veterinario disponibile 24 ore su 24.

Il personale SanpaDogs permetterà di far vivere al meglio al nostro cane un’esperienza di momentaneo distacco occupandosi del benessere del nostro amico a quattro zampe.

Quelle presentate sono solo alcune delle strutture presenti in città, cerca le altre e, se vuoi informarti su tutte le caratteristiche di un asilo per cani, leggi qui.