Regali di Natale per cani e gatti, alcune idee per i nostri pet

Chi ha un animale domestico lo sa: nel momento in cui un cane o un gatto entrano in casa, entrano a far parte della nostra vita e diventano a tutti gli effetti membri della famiglia . I gatti con una compagnia discreta e tante coccole, i cani partecipando a gite fuori porta e altrettante sessioni di coccole.



E allora ecco che a noi padroni (che più che padroni, ci sentiamo amici dei nostri quadrupedi), viene spontaneo pensare a qualche idea regalo di Natale per animali (e per chi li ama) per rendere quella giornata speciale per tutti. È vero, né cani né gatti sono davvero in grado di comprendere cosa sia il Natale e lo scambio di regali, ma questo gesto è semplicemente un modo per coinvolgerli nel momento. Ancora più spesso, poi, sono persone esterne che decidono - vedendo lo stretto rapporto tra animale e padrone - di fare un regalo indirizzato al quadrupede che è in realtà pensato più per l'amico umano.



Qualsiasi sia la vostra motivazione - fare un regalo al fedele amico o farlo a chi ha un animale - ecco alcune idee di regali di Natale per animali.



1. Nuova cuccia/materassino

Un luogo confortevole in cui dormire può cambiare completamente l’umore del vostro cane. Non bisogna mai dirsi “si accontenterà di dormire a terra”, esistono numerosi modelli di materassini in tessuto che mantengono il vostro cane al calduccio; che dorma dentro o in una cuccia, fargli trascorrere una notte piacevole e tranquilla è anche una garanzia per voi che non si metta ad abbaiare nel bel mezzo della notte.

2. Copertina

Una copertina in pile calda e morbida dove accoccolarsi aspettando che passi questo freddo inverno è un’ottima idea regalo.

3. Giocattoli

Se l’obiettivo è regalare un po’ di divertimento agli amici a quattro zampe di casa e trascorrere ore liete insieme, si può scegliere tra l’ampia gamma di giochi per cani e gatti disponibile sul mercato: dalle corde da masticare e tirare, fino a tunnel e percorsi dove i gatti possono arrampicarsi e nascondersi.

Oppure i classici animaletti di gomma cui dare la caccia, o tiragraffi che aiutano ad affilare gli artigli. Non c’è che l’imbarazzo della scelta per questi regali più divertenti che utili, ma comunque capaci di accompagnare lo sviluppo dei sensi e di rendere più reattivi quegli esemplari che spesso sono costretti a passare ore in casa.

4. Calza con cibo e snack

Il cibo e gli snack sono sempre regali molto graditi. Si può così optare per sfiziosità in umido, crocchette oppure anche per i suoi biscotti prefertiti. "Fido" e "micio" apprezzeranno senz'altro.

5. Cappottino

Andare a spasso in questi giorni di rigido freddo è un’alternativa poco apprezzata dal cane abituato al tepore della casa. Ma per non rinunciare alla benefica attività fisica all’aperto si può sempre ovviare con un caldo cappotto che risolverà il problema.

6. Scarpette per cani

Per i cani che vivono in montagna e hanno la fortuna di fare passeggiate in paesaggi innevati provate a regalare degli scarpini appositi per cani che proteggeranno le sue zampe dalle temperature rigide. Non sarà facile farlo abituare a questa novità ma quando noterà la differenza probabilmente si ricrederà.

7. Prodotti per la bellezza

Tra i regali di Natale per i cuccioli come non pensare ai prodotti per la bellezza e per la sua igiene. Anche in questo caso la gamma di prodotti in commercio è molto varia, tra profumi, deodoranti e doccia schiuma avrai infinite opzioni tra cui scegliere.

8. Targhetta

Per il tuo animale domestico una targhetta rappresenta un grande gesto di amore. Incidere il suo nome sarà il suo segno distintivo e se per qualche disavventura si dovesse allontanare o perdere, chi lo troverà saprà sempre come riportarlo da te, basta incidere sul retro un tuo recapito.



9. Alberello per gatti

Non avete mai pensato prima a questo oggetto? Forse non avevate abbastanza spazio nel vostro vecchio appartamento o avete adottato un animale da poco: sono tante le ragioni che giustificano l’assenza di un alberello per gatti in casa, eppure è indispensabile! Questo oggetto è meno ingombrante di quel che si pensa ed è un vero regalo per il vostro gatto: può arrampicarsi, limarsi gli artigli e dormire al calduccio. E se da una parte è vero che alcuni gatti potrebbero non farci caso, dall’altra molti faranno di questo alberello la loro seconda casa. Se non disponete ancora di questo oggetto o se oramai quello che avete è vecchiotto, potreste acquistare un modello più recente, sofisticato.