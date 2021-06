Dog Beach, le spiagge riminesi dove andare con il cane

È tempo di sole, mare e spiaggia e allora via libera a giornate rilassanti e divertenti insieme ai nostri amici a quattro zampe.

Ma i nostri amici pelosi possono accompagnarci in spiaggia?

La domanda è lecita e la risposta è: dipende dalla spiaggia. Non tutti gli stabilimenti balneari sono attrezzati per ospitare gli animali, anche se sempre più si stanno attrezzando, da non dimenticare poi le regole e ordinanze balneari nel rispetto delle norme anti-Covid.

Infatti, l'ordinanza balneare regionale vieta l'accesso dei cani in spiaggia, tranne i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti. Fortunatamente, già dal 2018, esistono le Dog beach libere attrezzate che accettano cani, gatti e altri animali domestici a Rimini. In queste spiagge i nostri amici pelosi oltre che a scendere in spiaggia con noi, possono anche entrare in acqua ma solo al mattino o di sera in orari prestabiliti e i proprietari non devono lasciarli soli ma accompagnarli tenendoli al guinzaglio fino allo specchio acqueo, senza mai lasciarli incustoditi o liberi di vagare nemmeno durante la balneazione.

Di seguito ecco alcune spiagge pet friendly in cui sono ammessi i nostri amici a quattro zampe con i servizi che offrono per ospitarli.

In questi bagni, il cane può essere ammesso ma deve portare con sè il tesserino sanitario delle vaccinazioni per eventuali controlli della Ausl di Rimini e i padroni devono prendere visione del regolamento del Bagno.? Gli stabilimenti mettono a disposizione una zona delimitata, appositamente segnalata ed attrezzata e la tariffa corrisponde al costo dell'ombrellone nel 1° settore.

Elenco spiagge attrezzate per gli animali:

Playa Tamarindo, Bagno 31 - Viserba

Oltre alle ciotole per l’acqua e ad aree riservate – dotate di spazi più ampi fra gli ombrelloni – offre un centro estetico che fornisce trattamenti di toelettatura e bellezza per i piccoli amici. Al bar è garantito l’accesso anche agli animali.

Bagno Egisto 38, Viserba di Rimini, premiato come Spiaggia d'Eccellenza Animal Friendly, è al terzo posto su scala nazionale. Gratuitamente durante il soggiorno: ciotole, stuoie, sacchetti e la doccia a loro dedicata. All'arrivo e necessario presentare il Libretto delle Vaccinazioni e prendere visione dell'Ordinanza Balneare.

La Spiaggia Bagno 39 Cigno, situato nell’attigua Viserbella, consente ai proprietari di prendere il sole con i loro cani proprio in prima fila sul mare Adriatico, per un’estate imperdibile. Accoglie cani e gatti, e offre ciotole, tappetini, sacchetti e docce per animali

?Bagni San Giuliano, qui possono entrare cani di piccola, media e grande taglia. Questi ultimi con l'unico vincolo della museruola, mentre per le taglie piccole e medie vige l'obbligo del guinzaglio negli spostamenti lungo il perimetro della spiaggia e della presenza costante del padrone.

La Spiaggia Bagno Riviera 1 si trova in via Paolo Toscanelli, 5 a Rivabella di Rimini. Qui si trovano aree appositamente dedicate ai cani con doccino per Cane, in questo modo, nei giorni più torridi, potrai rinfrescarlo; ciotole e sacchetti per le sue deiezioni; stuoino proprio sotto l’ombrellone, per dargli sollievo dalla sabbia bollente; un spazio dedicato con ombrelloni ancor più distanziati.

A Marina Centro sul lungomare Tintori troviamo:

??

Bagno Kauai 6 e 7 ?Area attrezzata al soggiorno cani e padroni, dotata di lettini, ombrelloni e fontanella per rinfrescare gli amici a 4 zampe. ?Richiesto libretto sanitario.

Bagno 20 Arcobaleno??

Bagno 21 Simone

Bagno 22/23 Sirena Beach

??Bagno 24 Serafino

Bagno 25 Aldo

Bagno 26 Tiki

Bagno 27 ? ?

Bagno 28 Otello

??Bagno Nettuno Paolo

Sul Lungomare Murri troviamo:

??Bagno 31 Nino

Bagno 33 Beach qui si trova un servizio di accoglienza per cani e gatti. Area attrezzata dove gli ospiti possono trovare gli appositi sacchetti e palette, le scodelle per l'acqua, su richiesta sono disponibili lettini per cani, gli ombrelloni sono posizionati ad una distanza maggiore per evitare incontri ravvicinati e garantire quindi una maggiore tranquillità e riservatezza. E' riservata anche una fontana per garantire in ogni momento dell'acqua fresca e una doccia nelle giornate di maggior calore. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio.?

Beach43 è la prima spiaggia a marina centro di Rimini attrezzata per l'accoglienza dei cani!. Sono accettati cani di piccola, media e grande taglia

Bagno 44 Pino

Bagno 45 L’altra spiaggia??

Bagno 48 Basilico

??Bagno 49 Giuseppe??

Bagno 50 La Bussola

??Bagno 51 e 52 Fantasy Beach??

Bagno 53 Antonio??

Bagno 54 Maracanà??

Bagno 55

Bagno 56 Primo??

Bagno 57 New Beach??

Bagno 59/60 Etoile Beach Village60

??Bagno 62 Tipi da spiaggia??

Bagno 63 Vittorio-Libra?

Sul Lungomare di Vittorio troviamo:?

Bagno 63/A Giampietro ?

Bagno 63/B Patrizia ??

Bagno 64 Dario??

Bagno 65 Carlo

?Bagno 66/a e 67 Tortuga Beach??

Bagno 68

??Bagno 69 Biagio

Bagno 70 Mario??

Bagno 71 Amarcord?

Bagno 72 Claudio

Bagno 73 Riviera??

Bagno 74 Andrea Tropical Beach???

Bagno 75 Bulli Beach?

Bagno 76 Zaffiro ??

Bagno 78 Sabbia d’Oro??

Bagno 79 Luciano??

Bagno 80, In questo bagno ogni ombrellone ha il suo spazio recintato con ciotola e acqua fresca. Inoltre c’è una doccia per poter togliere il sale al vostro cane.

?Bagno 81/82 Rimini Dog-No problem, ha nella zona bagno 82, una grande area attrezzata e completamente dedicata all'accoglienza di cani di ogni taglia. Gli ombrelloni riservati ai cani e ai loro padroni sono collocati in un'area interamente riservata, dove si può scegliere tra due tipologie di servizio: ombrelloni non recintati disposti a partire dalla prima fila, oppure gli esclusivi ombrelloni singolarmente recintati. Sono a disposizione due zone doccia, due aeree sgambamento, stuoie, ciotole per l'acqua e il lettino per il cane. E' assicurata la reperibilità di un veterinario e di un dog sitter. Presenza di un'area di mare destinata alla balneazione dei cani, da usufruire negli orari indicati.

Bagno 84 Graziano, qui trovate un’ampia area recintata dove i cani possono scorrazzare liberamente. ?Ed anche un ombrellone tutt’attorno recintato dove il cane può girare liberamente e stare insieme al proprietario. Così potete rilassarvi sotto l’ombrellone in compagnia del vostro cane. Lo stabilimento fornisce palette e busta per ripulire la spiaggia dalle deiezioni, ciotole e guinzagli, docce per animali. È disponibile un veterinario nelle vicinanze e il servizio di dog sitter

Al Bagno 85 Gibo, qui è possibile prenotare un'Oasi attrezzata e recintata per godersi relax e divertimento esclusivo con il proprio cane. Qui si può scegliere tra area dedicata e recintata e area riservata non recintata. Si accede dopo aver preso visione dell’Ordinanza balneare e aver mostrato il libretto delle vaccinazioni.

Bagno 85 La Playa

?Bagno 85° Luca e Dea

Bagno 86/A Rimini Beach??

Bagno 87 Carlo & 88 Vittorio??

Bagno 89 Lele??

Bagno 90 Mirco

Bagno 91 Massimo

Bagno 93 Tito’s Beach??

Bagno 94 El Flaco??

Bagno 95 Florido??

Bagno 96/97/98

Bagno 150 in Viale Principe di Piemonte a Miramare di Rimini ha un'area attrezzata con ciotole, acqua dolce, palette e sacchetti. I cani non possono fare il bagno.? Cani accettati: Piccola, media e grande taglia.