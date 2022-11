In viaggio con cane e gatto: sicuri e contenti

Partire per un viaggio con Fido o Fufi è una bellissima esperienza, a patto che sia fatta con la giusta preparazione per rendere il viaggio sicuro per tutti e nel rispetto delle norme vigenti.



I controlli giusti

Per prima cosa bisogna controllare sul libretto sanitario che il nostro amico a quattro zampe abbia fatto tutte le vaccinazioni necessarie, verificando preventivamente quali vaccinazioni specifiche vengano richieste nella regione o Paese straniero in cui si intende viaggiare.

Fate attenzione se state programmando un itinerario all'estero, alcune razze canine o feline potrebbero non essere ammesse: informatevi prima di partire. Assicuratevi di possedere il certificato che attesti l'iscrizione all'anagrafe canina e che l'animale sia coperto dall'antiparassitario per tutta la durata della vacanza. All'estero e in alcune regioni Italiane, oltre al libretto sanitario, è obbligatorio possedere anche il passapaporto europeo.





In valigia

Ricordatevi di mettere in valigia i suoi documenti, la ciotola per l'acqua e per il cibo, più comoda se pieghevole, tendine o pannelli parasole, prodotti contro il mal d'auto, i sacchetti per le feci, la medaglietta e la sua pappa. Non dimenticate giochi, snack e abbigliamento; sono utili anche il tappetino refrigerante e quelli assorbenti. Si possono trovare in commercio anche spot on, collari o spray con azione calmante utili per ridurre il suo livello di stress in viaggio.





In viaggio

Quando si decide di viaggiare in auto e si fanno lunghi tragitti è importante fare piccole soste, almeno ogni due ore, così da farlo scendere a prendere un pò d'aria, farlo bere (poco) e fargli fare i bisogni.

Per viaggiare in auto in sicurezza si devono utilizzare, se l'animale è abituato, i trasportini che risultano utili anche in caso di malImportant d'auto, le cinture di sicurezza da attaccare alla pettorina o i divisori per auto.

Importante : il nostro amico a quattro zampe non va mai lasciato in macchina al sole per nessun motivo, nemmeno per pochi minuti, perchè le conseguenze potrebbero essere drammatiche.



Per quanto riguarda i viaggi in aereo, ogni compagnia ha il suo regolamento per il trasporto animali. E' quindi consigliabile informarsi bene sul sito della compagnia o presso l'agenzia viaggi, prima di acquistare il biglietto. Se il pet viaggerà in stiva, è consigliato inserire solamente il contenitore per l'acqua da agganciare alla porta del trasportino. La stiva è un luogo molto fresco, quindi per i cani e i gatti a pelo corto è utile fare indossare un maglioncino per il viaggio. *



Con i giusti accorgimenti, la vacanza con il vostro amico a quattro zampe sarà un'esperienza divertente e gratificante per tutti.