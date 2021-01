Assalto al Congresso americano, il Pd Bellaria: "Palese sprezzo della democrazia e dei suoi simboli"

Il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina esprime sconcerto e preoccupazione per la situazione americana, "dove estremisti di destra, istigati dal Presidente ancora in carica, hanno assaltato le sedi istituzionali con palese sprezzo della democrazia e dei suoi simboli più importanti".

Prosegue il Pd: "Riteniamo che il rispetto delle regole democratiche, delle persone e dei risultati elettorali siano le basi su cui si costruisce la convivenza civile di un popolo. In America, come in Italia, invece, la destra nazional-populista soffia sulle difficoltà socio-economiche di alcune fasce della popolazione e sull’uso sistematico di notizie false per guadagnare qualche voto, senza interessarsi della tenuta del sistema democratico e delle sue regole. La convenienza prima di tutto, invece che il rispetto prima di tutto".