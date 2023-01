Il 2023 è l'anno dei ponti: quanti giorni di vacanza avremo per andare al mare?

Dodici mensilità scandite da diverse occasioni per organizzare un ponte e godersi una vacanza sfruttando un giorno feriale. Vediamo come cadono le festività in questo 2023 appena iniziato.



Dovremo attendere il mese di aprile per potere "assaporare" qualche momento di tranquillità e se le temperature lo consentiranno, avvicinarci alle spiagge e godere appieno dei tiepidi raggi solari primaverili.

Aprile :

Martedì 25: Festa della Liberazione. Con il ponte di lunedì 24 e l’aggiunta di sabato 22 e domenica 23 si possono fare 4 giorni di vacanza prendendone uno solo di ferie.

Maggio :

Lunedì 1: Festa del lavoro. Tre giorni di vacanza con sabato 29 e domenica 30 aprile senza prendere ferie.

Giugno :

Venerdì 2: Festa della Repubblica. Aggiungendo sabato 3 e domenica 4 sono tre giorni di vacanza senza prendere ferie.

Agosto :

Martedì 15: Ferragosto. Per chi non è già in vacanza, prendendo il ponte lunedì 14, con l’aggiunta di sabato 12 e domenica 13 sono quattro giorni di vacanza con un solo giorno di ferie.



Novembre :

Mercoledì 1: Ognissanti. Le possibilità sono due: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. Oppure: due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5.

In entrambi i casi, con due giorni di ferie si possono fare cinque giorni di vacanza.

Dicembre :

Venerdì 8 : Immacolata. Da aggiungere a sabato 9 e domenica 10. Tre giorni di vacanza (quattro per i milanesi, con il 7 dicembre Sant’Ambrogio, patrono della città) senza giorni di ferie

Sfruttando bene il calendario ed una buona dose di fortuna, le occasioni di “stacco” non mancheranno.

