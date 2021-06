Giovane talento della chirurgia ortopedica nominato professore associato di ortopedia e traumatologia

Nato il 7 aprile 1981, dopo 15 anni di servizio presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, il 4 giugno scorso il prof. Giulio Maria Marcheggiani Muccioli ha preso servizio come Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. Chirurgo ortopedico del ginocchio e della spalla, esperto in chirurgia artroscopica e tecniche mini-invasive, si è formato a Bologna con il prof. Marcacci ed il prof. Zaffagnini, suoi maestri e mentori. Ha trascorso un periodo all’estero in Inghilterra con il prof. Len Funk a Manchester per apprendere tecniche innovative in chirurgia della spalla. Tra le altre cose, oltre ad un curriculum che vanta più di 250 pubblicazioni scientifiche, è stato il primo presidente e socio fondatore dell’Associazione Italiana degli Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia, che oggi conta più 500 iscritti. Attualmente è uno dei 5 più giovani professori associati di tutta la Facoltà di Medicina dell’Ateneo bolognese ed uno dei due sotto i 40 anni nelle specialità chirurgiche.

Secondo l’ultima indagine statistica del MIUR eseguita nell’A.A. 2017/2018 l’età media dei docenti degli atenei italiani è pari a 52 anni: si va dai 59 anni dei professori ordinari, ai 52 anni dei professori associati fino ai 47 anni dei ricercatori. Includendo anche i titolari di assegni di ricerca l’età media complessiva scende a 48 anni. La quasi totalità dei professori ordinari (93%) ed i 2/3 degli associati (66%) si colloca al di sopra dell’età media (48 anni).



Il prof. Marcheggiani Muccioli vive e lavora Bologna presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, centro d’eccellenza della chirurgia ortopedica italiana che quest’anno compie 125 anni di attività, ma viene dalla provincia di Rimini (Misano Adriatico). È molto legato alla sua terra, dove torna ogni settimana per fare ambulatorio e svolgere l’insegnamento di Traumatologia e Pronto soccorso presso la Facoltà di Scienze Motorie del Campus di Rimini - Università di Bologna.