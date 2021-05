"A casa di Alfredo", via al bando per la direzione artistica della rassegna

E’ in pubblicazione, con scadenza fissata al 19 maggio, l’avviso pubblico per la selezione di un progetto di direzione artistica per la rassegna concertistica “A Casa di Alfredo”: un atto di carattere esplorativo, con cui l’Amministrazione intende giungere all’affidamento della gestione sia per l’edizione di quest’anno, sia per quella del 2022. “A Casa di Alfredo”, che in questo 2021 giunge alla sua sesta edizione, si è consolidato quale uno dei contenitori culturali più apprezzati dell’estate di Bellaria Igea Marina. “Una rassegna che ha saputo unire fascino e l’intimità della location, lo splendido parco del complesso museale La Casa Rossa di Alfredo Panzini, alla qualità degli artisti e delle esibizioni”, sottolinea l’Assessore alla Cultura Michele Neri. “Non sono mancati in questi anni”, aggiunge, “esibizioni originali, reinterpretazioni in chiave moderna di grandi classici, suggestivi reading e un’attenzione alla figura e all'opera dello stesso Alfredo Panzini. Sarà un’estate in cui, comunque, privilegiare occasioni di intrattenimento all’aperto, per cui la rassegna rappresenta anche elemento attrattivo in ottica di offerta turistica; la stessa estensione dell’affidamento a due anni intende favorire un percorso di qualità e una certa continuità della proposta artistica.”





All’organizzatore delle prossime due edizioni verrà richiesta una calendarizzazione settimanale nella giornata del mercoledì, comprensiva di sette appuntamenti per ciascuna annualità: distribuiti nei mesi di luglio ed agosto. Tra i compiti della direzione artistica, ovviamente la realizzazione degli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, l’assistenza agli artisti, l’organizzazione degli ingressi e l’allestimento di spazi e sedute in ottemperanza alle vigenti misure di contenimento del Covid-19.L’Amministrazione procederà all’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, unitamente alla qualità del progetto e tenendo conto dell’esperienza maturata dal proponente in campo artistico e culturale nella gestione di rassegne ed organizzazione di eventi. L’avviso integrale è consultabile nella sezione “Bandi e avvisi di gara” del sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.