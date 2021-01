A Misano torna "Sfide", cinque incontri con i filosofi

Comincia venerdì con una lectio intitolata "Antropocene. E' un'era alla fine?" la rassegna "Sfide, i filosofi interrogano il nostro tempo", organizzata dalla biblioteca di Misano. Protagonista dell'apertura Salvatore Natoli, primo dei cinque pensatori che cercheranno di orientare il pubblico in un tempo di grandi trasformazioni che si prefigurano come vere e proprie svolte antropologiche.

Tra gennaio e marzo sono quattro gli incontri in diretta streaming. Il secondo appuntamento, venerdi 12 febbraio, sarà con una voce fuori dal coro, il filosofo e poeta Marco Guzzi che ha scelto, per la sua lectio, il titolo "Creare un popolo, per la rivoluzione". L'economista Stefano Zamagni, invece, il 5 marzo, affronterà l'argomento delle disuguagliaze e ingiustizie sociali. La chiusura, venerdì 12 marzo è affidata a due voci: lo storico Franco Cardini e il senatore Riccardo Nencini con una conversazione dal titolo "Dopo l'Apocalisse. Ipotesi per una rinascita".

Tutti gli eventi saranno in diretta streaming sul canale youtube del comune di Misano Adriatico con inizio alle 21. Per informazioni: 0541618484, oppure biblioteca@comune.misano-adriatico.rn.it; Facebook messenger (https://www.facebook.com/bibliotecamisano/)