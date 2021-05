A Pietracuta riapre la piscina e partono le iscrizioni per il centro estivo

Sabato 29 riapre la Piscina di Pietracuta e sono già aperte le iscrizioni per il Centro estivo. Dopo il difficile e lungo inverno, l'amministrazione comunale riapre questo fine settimana il centro sportivo di Pietracuta e la sua nuova piscina (inaugurata la scorsa estate).

Sono invece già aperte le iscrizioni al Centro Estivo organizzato dal Comune di San Leo, Società San Leo 2000 S.r.l., con la collaborazione della società sportiva Pietracuta Calcio, della società Around Sport che si occupa delle attività in piscina e del Circolo Tennis. Dopo il successo riscosso l'anno scorso, il centro estivo organizzato dal Comune stesso riapre dal 14 giugno e rimarrà attivo fino al 3 settembre. Rivolto ai bambini nati dal 2007 al 2016, il Centro propone diverse attività sportive.

"La nuova piscina all'aperto di Pietracuta denominata “Piscina Comunale di San Leo” non è l'unica novità del Centro sportivo – racconta Leonardo Bindi, sindaco di San Leo - Il centro sarà oggetto di un grosso intervento di riqualificazione del campo da calcio e degli spogliatoi. Sarà inoltre costruito un percorso Pump Track per Mountain Bike. Alla fine della riqualificazione avremo un centro sportivo dotato di: piscina, due campi da calcio, due campi da tennis e un campo da calciotto. Ringrazio per questo progetto il consigliere Saccani e tutte le associazioni impegnate nella gestione".