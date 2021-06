A Santarcangelo oltre 40 attività fanno squadra con "Città Viva"

A Santarcangelo torna, anche nel 2021, la Card di Città Viva per avere sconti in oltre 40 attività della Città: la “Insieme Card”. Lo scorso anno oltre 700 tra cittadini, ospiti e amanti di Santarcangelo l’hanno attivata, ed è stata un’importante strumento di rilancio per il settore commerciali dopo i bui mesi del 2020. Doveva essere limitata al solo 2020 ma vista la grande richiesta da parte dei cittadini, Città Viva, l’associazione commercianti di Santarcangelo, l’ha voluta riproporre anche per il 2021.

"L’anno scorso, la Card, era stata individuata come uno degli strumenti di ripartenza del commercio di Santarcangelo e ha subito ottenuto un grande interesse da parte dei cittadini e proprio loro ci hanno spinti quest’anno a riproporla - afferma Matteo Venturi, segretario dell’associazione - Per molti, richiedere la Card, ha rappresentato un senso di vicinanza ai commercianti e di appartenenza a questa splendida comunità… non era solo uno strumento, peraltro utile, per ottenere sconti nelle attività commerciali, ma una sorta di simbolo con il quale poter dire, di fronte alla Comunità locale: «Io ci sono», «potete contare su di me per costruire il futuro del Paese». È per questo motivo che abbiamo voluto aggiungere un nuovo elemento sulla card: il nome stampato del suo possessore. Sotto al nome apparirà anche una nuova dicitura molto significativa, ovvero: «… sostiene le attività di Santarcangelo e sta costruendo il Futuro di questa Città»… un giusto riconoscimento per le persone che, attivando la Card, danno concretamente un aiuto al commercio e quindi a tenere viva a vitale la Città di Santarcangelo".

Quest’anno la card sarà distribuita anche a tutti gli ospiti che passeranno dalla ProLoco o che alloggeranno a Santarcangelo (nelle strutture socie di Città Viva); consultando un semplice QrCode posto sul retro della card potranno, in qualsiasi momento e luogo, consultare quale attività partecipano e quale sconto potrà ottenere.” Per poter richiedere la card (e vedere la lista delle attività aderenti) basta andare sul sito www.cittavivasantarcangelo.it e in pochi giorni la card sarà disponibile per il ritiro.