L'aereo porta in spiaggia un messaggio d'amore: "Mi vuoi sposare". E sotto l'ombrellone lei dice si

E’ subito diventato virale il messaggio apparso nella mattinata di mercoledì (23 agosto) sui cieli di Rimini. All’altezza dei bagni 65-75 è arrivato lungo la costa un aeroplano speciale: ma al posto dei soliti spot pubblicitari, conteneva una frase a sorpresa: “Alessia ti amo, mi vuoi sposare?”. E dalla spiaggia si poteva vedere anche un grande cuore. In contemporanea un altro curioso messaggio è arrivato a tutti i vacanzieri attraverso i megafoni della Publiphono: il fidanzato, Riccardo, ha formulato la proposta di matrimonio ufficialmente. Il gesto galante ha subito catturato l’attenzione di tutte le persone presenti in spiaggia. Si è poi scoperto che la fortunata è una turista, che ogni anno si reca in vacanza a Rimini ed è solita frequentare il bagno 66 Vincenzo e Nives. Sotto l’ombrellone lui si è inginocchiato ed è poi comparso anche un anello: tra stupore e grandi emozioni, Alessia ha accettato la proposta. A Riccardo non è certo mancata l’originalità per far breccia nel cuore della sua fidanzata.