Cambio della guardia nella cucina dell'agriturismo, menù gourmet con lo chef Francesco Montemurro

Cambio della guardia nella cucina dell'agriturismo La Pedrosa di Montefiore Conca. A partire dal 1° febbraio, giorno di riapertura dopo la pausa invernale, lo chef Francesco Montemurro curerà il menù del locale situato nelle verdi colline della Valconca, nato nel 2021 su iniziativa della famiglia Magnani a seguito della ristrutturazione di un antico casolare con oltre cinque secoli di storia alle spalle.

Obiettivo: "portare il mondo del fine dining e dell'enogastronomia d'eccellenza in Valconca - spiegano i titolari della Pedrosa -, trasformando il nostro territorio in una meta ambita dagli appassionati di alta cucina. Crediamo che la ristorazione possa diventare un efficace strumento di promozione, anche in chiave turistica, di questa splendida valle, che ha tutte le carte in regola per ospitare eventi importanti e richiamare un pubblico sempre più numeroso, scommettendo su prodotti tipici e qualità dell'offerta".

Il profilo di Francesco Montemurro

Montemurro, classe 1984, vanta una carriera ultraventennale, che lo ha portato a destreggiarsi tra i fornelli dell’alta ristorazione, dapprima al ristorante Righi di San Marino a fianco dello chef Luigi Sartini e poi al ristorante Il Piastrino di Riccardo Agostini. In seguito l’amore per la montagna lo ha spinto a entrare nella squadra di Enrico Croatti del Dolomieu Ristorante e del DV Chalet Boutique Hotel & Spa a Madonna di Campiglio, diventandone il braccio destro. Tornato nella sua terra natale entra come sous-chef nella casa di Stefano Ciotti al Nostrano di Pesaro. Ora comincia una nuova avventura al timone dell'agriturismo La Pedrosa.

"Ringraziamo Francesco per aver creduto in noi e nel nostro progetto, augurandoci che possa portare una ventata di innovazione nel panorama della Valconca, contribuendo alla valorizzazione di questo territorio così ricco e speciale - spiega la famiglia Magnani -. La nostra valle non ha nulla da invidiare a località più blasonate, soprattutto dal punto di vista delle proposte gastronomiche. Le novità però non finiscono qui. Gli spazi della Pedrosa sono stati ampliati e riqualificati per accogliere al meglio il nostro pubblico. In programma, in vista della primavera e dell'estate, c'è anche una serie di eventi ed iniziative per chi desidera vivere esperienze uniche immersi in un'atmosfera rilassante a stretto contatto con la natura. Invitiamo i nostri ospiti a venirci a trovare per poter così sperimentare le nuove creazioni a cura dello chef Montemurro e la calorosa accoglienza che la nostra famiglia sa regalare".