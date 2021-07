Aiuto compiti e attività per bambini e ragazzi: raddoppia il servizio

A San Giovanni in Marignano potenziato il servizio per le famiglie che sarà diviso in due gruppi

A San Giovanni in Marignano il servizio di aiuto compiti e attività ricreative raddoppia. Ad annunciarlo è Alternoteca Aps proprio per permettere a tutti di poter partecipare, conisderata la grande risposta delle famiglie e dei bambini.

Alternoteca insieme al vicesindaco Michela Bertuccioli, e alle insegnanti Francesca Trausi e Claudia Nicolini, dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano, hanno prontamente dato disponibilità per effettuare il secondo servizio, che partirà da giovedì. "Si sta creando una bellissima sinergia tra le insegnanti della scuola di San Giovanni, siamo soddisfatti e certi dell’utilità delle attività proposte, che spaziano dall’aiuto compiti, a momenti di gioco, svago e creatività. I bambini e ragazzi hanno bisogno di ripartire con fiducia e noi siamo felici di accompagnarli ad una socialità consapevole", dichiarano Ilaria Conti e Fabio Borra, Presidentessa e Vice Presidente di Alternoteca aps.

"Una profonda soddisfazione – sottolinea l’Amministrazione Comunale – nel cogliere l’immediata e numerosa adesione a questa esperienza. Una vera e propria opportunità creata dalla preziosa e proficua collaborazione con Alternoteca Aps e dalla comune volontà di restituire il più possibile alla giovane cittadinanza opportunità di socializzazione, apprendimento e creatività. Saranno ben 40 i bambini e ragazzi che nelle mattinate di luglio, fino al 3 agosto, godranno di attività condotte con passione ed elevata professionalità.

I dettagli del servizio

Aiuto compiti e attività ricreative: Mercoledì 7 luglio inizio attività gruppo 1; Giovedì 8 luglio inizio attività gruppo 2.

Gruppo 1:

servizio del mercoledì + venerdì dalle 9 alle 12, tutto il mese di Luglio (ultimo incontro il venerdì 30/07)

Gruppo 2:

servizio del martedì + giovedì dalle 9 alle 12, tutto il mese di Luglio (ultimo incontro il martedì 3/8).

Ai bambini è chiesto di portare astuccio, quaderno, merendina e libri di scuola e di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio, per effettuare la registrazione in tutta sicurezza e misurare la temperatura.

Le attività si svolgono presso il Centro Giovani White Rabbit, Via Macello n. 26 a San Giovanni in Marignano. Alternoteca offre ai bambini acqua e succo di frutta. I servizi sono offerti completamente a titolo gratuito (in collaborazione e con il finanziamento del Comune di San Giovanni in Marignano). Sarà possibile sostenere l’Associazione acquistando una praticissima e simpatica Bag del Bianconiglio, per portare libri e merendina. Le attività si svolgeranno nel completo rispetto delle normative vigenti.