Al via al Cescot un corso di inglese gratuito per inoccupati

Sapere l'inglese almeno a livello base è sempre più importante, nel lavoro e nella vita quotidiana. Per imparare a conversare, leggere e scrivere in lingua inglese, è in partenza il 17 febbraio al Cescot di Rimini il corso gratuito di primo livello per chi è senza occupazione e ha un titolo di studio inferiore al diploma di maturità o un'età superiore ai 50 anni.

In 32 ore di lezione fino al 17 marzo, il corso si terrà in videoconferenza e sarà tenuto da docenti professionisti. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza e si potrà usufruire dell'assistenza per l'accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, segnalazioni ad aziende). Il corso fa parte di un progetto che incentiva l’inclusione e l’occupabilità ed è gratuito grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. È necessaria la pre-iscrizione online.