Alla Terrazza Cotarella tanti ospiti vip

Per il secondo anno famiglia Cotarella è presente a Riccione con uno spazio dedicato al buon vino e al cibo: Terrazza Cotarella, rooftop garden del ristorante Gustavino, affacciato sul lungomare nel tratto che va da viale Ceccarini al porto canale. Questo nuovo progetto nasce da una bella amicizia tra le famiglie Cotarella, nota azienda vinicola, e Leardini Group e da una visione imprenditoriale comune che le vede sempre alla ricerca di entusiasmanti novità dei loro servizi. La collaborazione ha avuto il suo banco di prova lo scorso anno nella serata di gala per la presentazione del vino Sorè, un rosato voluto dalle Cotarella Sisters’ nato con l’annata 2019, e un’indimenticabile cena curata dallo chef Carlo Cracco che si è trasformata in uno degli eventi più esclusivi dell’estate.



Per quest’estate 2021 la serata esclusiva del 14 luglio si è sviluppata nei meravigliosi spazi en plein air sotto il cielo del gruppo Leardini. Un centinaio i selezionatissimi invitati tra cui Martina Colombari, accompagnata dal papà Maurizio, la stilista Elisabetta Franchi con tutto il suo staff, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, la Famiglia Cotarella al gran completo e tanti amici e importanti esponenti delle aziende ed istituzioni italiane e locali. Gli ospiti sono stati accolti con un aperitivo sulla spiaggia “Le Palme” con i prodotti di Salvatore Cautero, noto charcutier napoletano, che ha proposto fior di latte e acciughe del Cantabrico, sardine alla brace a cipolla viola in agrodolce e soprattutto il suo famoso sandwich “Cauterino” con fior di late, pomodorini sott’olio, finocchiona e acciughe del cantabrico, il tutto innaffiato dal metodo classico “Brut Rosé” Famiglia Cotarella.



La serata si è poi spostata presso la Terrazza Cotarella, un angolo di paradiso vista mare allestito con cura e ed eleganza con fiori e luci soffuse. L’atmosfera e la cornice magica del lungomare romagnolo hanno fatto da contorno a una cena a tre stelle curata da “Chicco” Cerea, executive chef del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, che ha cucinato, alcuni piatti simbolo del noto locale lombardo: Spaghetto di tonno con bagnacauda e crumble di pistacchi; Risotto mantecato al pesto con gamberi ed emulsione di pomodoro; Paccheri alla Vittorio cucinati all’onda; Fragole e Champagne; Kermesse di dolci. A completare la cena il pane di Niko Romito, chef del ristorante 3 stelle Michelin Reale di Castel di Sangro, e i vini di famiglia Cotarella in formato Magnum: Sorè 2020, Ferentano 2017, Le Macioche Brunello di Montalcino 2016, Pomele 2020,



L’aperitivo e la cena sono stata gestiti dal quarto corso dei ragazzi di Intrecci, l’accademia di Alta Formazione di Sala creata dalle Cotarellas Sisters nel 2017. Grande successo per una serata sotto le stelle che si è conclusa con spettacolari fuochi d’artificio sulla spiaggia e balli con musica dal vivo, un evento che si è trasformata in una festa dal forte impatto emotivo che vuole essere un segnale di speranza e un ponte per un 2022 di ripartenza.