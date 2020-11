Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratuiti

Fino all'11 gennaio 2021 torna in promozione il noto servizio di streaming audio. Oltre 60 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Tutto questo è possibile grazie ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium di musica digitale di Amazon. Se ami la musica non puoi farne a meno. Puoi riprodurre online o scaricare brani per l'ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie.

Amazon Music Unlimited è disponibile in offerta speciale: 3 mesi d'uso gratuito. Offerta promozionale valida fino all'11 gennaio 2021 e riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

Terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese. I clienti che beneficiano di questa offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

Se però si desidera cancellare questo rinnovo automatico basterà entrare nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e terminare l'abbonamento al servizio.

L'offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon