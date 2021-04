Ambiente, a Bellaria in funzione il "compattatore" per le bottiglie di plastica

Visita dellaAssessore all'Ambiente Adele Ceccarelli in occasione dell'entrata in funzione del compattatore

Passo importante sul fronte del rispetto ambientale per Bellaria Igea Marina, con l'installazione in via Don Milani di un punto di raccolta con compattatore per bottiglie in plastica: un sistema automatizzato che consente ai cittadini di differenziare correttamente questo materiale, ottenendo dalla loro buona azione un vantaggio economico immediato.

Un servizio prezioso per la comunità, che nasce dall'impegno di Conad e della società Green Money, a cui va il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale.