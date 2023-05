L'appello di Morgan: "Iscrivetevi al Meeting Music Contest, siamo alla ricerca di nuovi talenti"

Mancano solo 20 giorni per iscriversi al Meeting Music Contest, il contest per scoprire i nuovi talenti della musica presieduto da Morgan in collaborazione con il Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, insieme al Meeting di Rimini. “Invito tutti ad iscriversi” dichiara Morgan, presidente di giuria del Meeting Music Contest “perchè ritengo il Mei una manifestazione di grande valore cosi come tutti i contest che cercando i nuovi talenti e la musica vera fuori dai circuiti ufficiali del mainstream e dalle piattaforme social per farci arrivare ancora di più vicini alla verità della musica: quella fatta sui palchi e dal vivo insieme agli altri musicisti e al pubblico. Per cui aspettiamo ansiosi le vostre adesioni per scoprire tutta quella bella musica che viene annientata dai numeri spesso slegati dalla qualità della musica del consumo on line”.

E’ questo l’appello di Morgan a tutti gli artisti emergenti per una loro partecipazione al Meeting Music Contest dopo essere stato l’artista che con le sue dichiarazioni e la sua esibizione lo scorso anno, sempre insieme al Mei di Faenza, ha lanciato l’appello del Liscio pro Unesco riportando il Liscio a centro dell’attenzione nazionale. Grande merito a Morgan e grande sensibilità che si e’ poi speso in un favoloso duetto insieme alla rockstar del liscio Roberta Cappelletti a Cara Forli dello scorso anno, un video che ha letteralmente spopolato sui social, organizzata dal patron degli indipendenti e del liscio Giordano Sangiorgi.

Le regole

Per partecipare alla finalissima del Meeting Music Contest del prossimo 24 agosto basta seguire questi semplici regole. Hai meno di 40 anni e ti piace cantare e suonare o fai parte di una band? Meeting Music Contest è la tua grande occasione! Il Meeting Music Contest, organizzato dal Meeting delle Etichette Indipendenti e dal Meeting per l’amicizia fra i popoli, arriva alla sua terza edizione, dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni con oltre 250 partecipanti, e il primo posto assegnato nella prima edizione al cantautore Mattia Stifanelli e nella seconda edizione al cantautore Vima che stanno lavorando, grazie alla vittoria, al primo album e ad affermare il proprio talento nel mondo della musica.

Di assoluto rilievo gli organizzatori, che confermano per il terzo anno la loro alleanza: il Meeting di Rimini è il più grande evento culturale e giovanile d’Europa e il Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza è la piattaforma di scouting nazionale più importante della scena indipendente ed emergente italiana.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli artisti e band musicali e altre formazioni di qualsiasi tipo, genere e stile, desiderosi di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi i numerosi premi in palio. Questi i requisiti di candidatura: avere un’età compresa tra i 14 e i 40 anni, presentare solo brani inediti, senza preclusione di genere, in qualsiasi lingua (italiana, straniera, dialettale) della durata massima di 5 minuti.

Gli artisti sono chiamati a presentare due brani: una cover e un brano originale che affronti il tema del Meeting 2023: la connessione tra l’esistenza umana e l’amicizia. Sarà infatti “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” il titolo dell’edizione 2023. Il titolo è un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità.

La partecipazione al Contest è totalmente gratuita, ci si può iscrivere da lunedì 20 marzo 2023 fino alla mezzanotte di sabato 20 maggio 2023. I 5 finalisti si esibiranno il 24 agosto 2023 sul Palco Piscine della Fiera di Rimini, in occasione della 44esima edizione del Meeting di Rimini. Il vincitore suonerà al Mei2023 di Faenza sabato 7 ottobre. Una Giuria d’Onore presieduta da Morgan, insieme da altri rappresentanti del settore musicale e ai coordinatori Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione. Il pomeriggio del 24 agosto nella Fiera di Rimini Morgan terrà anche un incontro su Musica e Parole aperto a tutti gli interessati.